Ce 27 mai 2026 marque la dernière sortie du programme du mois pour Disney+ côté séries, avec la suite et fin de la dernière saison d'une série culte en lice.

On approche de la fin d'un mois de mai 2026 relativement calme pour la plateforme SVOD Disney+, principalement marquée côté films par le mini téléfilm Le Punisher ou des films emblématiques comme Men In Black 3 et Freaky Friday 2, et enfin plusieurs sorties séries en lien avec Dragon Ball comme la version raccourcie Kai ou encore Super. Aujourd'hui, c'est justement le programme séries de la marque aux grandes oreilles qui s'étoffe de plusieurs épisodes d'un coup d'une série culte.

Une nouvelle série d'épisodes élémentaires sur Disney+

Initialement sortie aux États-Unis par le biais de ABC le 1er octobre 2025 et forte de 22 épisodes, avec une conclusion sortie le 22 avril 2026, la cinquième saison de la dernière sortie séries de mai 2026 en question sur Disney+ prend la forme d'une seconde partie forte de plusieurs épisodes pour une populaire série de télévision américaine prenant la forme de « documentaire satirique » à la The Office, mais autour d'une école américaine : Abbott Elementary.

Cette saison 5 d'Abbott Elementary a donc après une première diffusion chez ABC fait son chemin chez Disney+, en l'occurrence avec les épisodes 9 à 22, qui sont donc désormais disponibles sur la plateforme SVOD aux grandes oreilles. L'occasion de renouer avec ce documentaire loufoque sur l'équipe de cinq enseignants faisant de leur mieux dans l'école en terrible manque de fonds Willard R. Abbott Elementary School.

Pour rappel, le casting de cette cinquième saison d'Abbott Elementary dont les derniers épisodes sont désormais disponibles sur Disney+ compte Quinta Brunson, Tyler James Williams, Janelle James, Lisa Ann Walter, Chris Perfetti, William Stanford Davis and Sheryl Lee Ralph.

En attendant de voir ce que réserve Disney+ pour juin 2026, le programme de mai 2026 doit encore accueillir un dernier film : La Guerre des Roses, à venir ce 29 mai.

Source : Disney+