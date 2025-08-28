Disney+ veut frapper fort pour la fin de l’été et le début de la rentrée avec deux nouveaux films, dont l’un est évidemment très attendu par les fans de Disney.

Bonne nouvelle pour les abonnés Disney+. Pour cette fin août et juste avant la rentrée, la plateforme de streaming accueille de nouveaux films, dont un totalement inédit qui devrait vraiment plaire aux fans des classiques de Disney. Clairement, un beau moment à venir. Entre ça et les sorties sur Netflix, Prime Video et HBO Max, le programme s’annonce chargé.

Un film très attendu sur Disney+

Ce 28 aout, Disney+ accueille enfin Vaiana 2. Après son passage au cinéma en 2024, le film sera disponible en streaming. Quand le premier film est sorti en 2016, il a tout de suite conquis le public. Avec ses paysages sublimes inspirés de la Polynésie, Vaiana : La légende du bout du monde a emmené petits et grands dans une aventure dépaysante. Mais surtout, il a offert une héroïne différente, courageuse et indépendante.

Choisie par l’océan pour sauver son peuple, Vaiana avait embarqué dans un voyage initiatique aux côtés du demi-dieu Maui. Action, magie, humour… Tous les ingrédients étaient réunis pour en faire un classique moderne de Disney. Et les critiques ne s’y étaient pas trompées, louant autant la beauté des images que la force du message.

Huit ans plus tard, l’histoire continue. Vaiana 2 sur Disney+ reprend le fil du récit et promet de nouvelles quêtes encore plus spectaculaires. Le Pacifique s’annonce une fois de plus comme un terrain de jeu grandiose, peuplé de créatures mythiques et de personnages hauts en couleur.

Un drame sur la plateforme

Changement d'ambiance, La Promesse verte arrive aussi sur Disney+ ce 28 août. Ce drame bouleversant suit une mère prête à tout pour sauver son fils accusé à tort dans un pays étranger. Entre tensions judiciaires, combat pour la vérité et amour maternel, le film propose un récit puissant qui ne laisse pas indifférent.

Disponible dès aujourd’hui sur Disney+, La Promesse verte s’impose comme l’un des rendez-vous marquants de cette fin d’été. Avec ses thématiques universelles et son intensité émotionnelle, il saura séduire aussi bien les amateurs de drames. On est quand même loin de Vaiana 2.

Source : Disney