Les fans de Star Wars auraient-ils changé d'avis sur cette série Disney+ ? 2 ans après son annulation, elle revient sur le devant de la scène pour une raison étonnante.

À l'ère de la SVOD, l'audience semble être un critère encore plus tranchant quand il est question du sort d'une série. Les fans de Star Wars s'en sont bien aperçu avec Disney+. Alors que les projets autour de la franchise se multiplient, toutes n'ont pourtant pas la chance d'aller au bout de leurs ambitions. Cela dit, une production en particulier connaît en ce moment un regain d'intérêt inattendu bien qu'elle ait été stoppée net il y a deux ans.

Cette série Star Wars fascine de nouveaux les fans sur Disney+

Une annulation fait toujours l'effet d'un choc, mais il y a parfois des éléments annonciateurs. Quand Disney+ a mis à mort Star Wars The Acolyte en 2024, on ne va pas faire comme si ça avait été une énorme surprise. C'est plutôt la rapidité avec laquelle le couperet est tombé qui a créé l'étonnement. Eh oui, car il n'aura fallu attendre qu'un mois après la fin de la diffusion des 8 épisodes pour que les fans apprennent qu'il n'y aurait finalement pas de suite.

La cause de cette décision radicale : des coûts de productions énormes mais un nombre de spectateurs trop mince et des critiques du public franchement mauvaise. Rien qu'en jetant un œil aux agrégateurs de contenus, on peut se faire une idée de l'accueil réservé à The Acolyte. Avec près de 2 000 critiques, la série Disney+ récolte une moyenne de 3,2 / 10 sur Metacritic. Du côté de Rotten Tomatoes, ça ne vole pas tellement plus haut, avec une appréciation de seulement 20 %.

Pourtant, la série intéresse à nouveau. Ses audiences ont gonflé ces dernières semaines, et pour cause. Depuis le 6 avril 2026, Disney+ diffuse un nouvel épisode hebdomadaire de sa nouvelle production Star Wars dédiée au personnage de Dark Maul. Or, à la fin de chaque épisode, la lecture automatique de la plateforme renvoie vers... The Acolyte !

Un retour envisageable pour The Acolyte ?

Disney+ est évidemment à l'initiative de ce coup de projecteur sur The Acolyte. Faut-il alors y voir un espoir de suite ? Pour rappel, les plans initiaux de la showrunneuse Leslye Headland étaient de proposer une série courant sur 3 saisons. Elle n'en aura finalement eu qu'une seule avec le sort qu'on lui connaît.

Mais pourquoi Disney+ renverrait vers une série annulée ? Celles et ceux qui auront vu The Acolyte pourront comprendre la connexion. Peu de chance alors que The Acolyte fasse vraiment son retour, et ce, malgré les espoirs de certains fans qui lui trouvent « une histoire géniale et des personnages mémorables »1. Cela dit, il ne faut jamais dire jamais. Qui sait ce que l'avenir nous réserve ?