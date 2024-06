Leslye Headland, créatrice et showrunner de la nouvelle série Star Wars The Acolyte diffusée sur Disney+, est actuellement sous les feux des projecteurs. On peut comprendre pourquoi. Au fil des interviews, elle dévoile des informations qui sont susceptibles de remuer très fortement le cœur des fans de la franchise de George Lucas. Tout est là pour vous faire vibrer.

L'après Star Wars The Acolyte

Dans une interview exclusive avec le site Omelete (sans casser des œufs), Headland a révélé son intérêt pour le personnage de Kreia, qui devient la Sith Darth Traya dans Knights of the Old Republic II: The Sith Lords. Kreia, auparavant une Jedi puissante, se tourne vers le côté obscur et forme le Triumvirat Sith avec Darth Sion et Darth Nihilus. "J'ai toujours voulu explorer une version en live action du jeu Knights of the Old Republic et le personnage de Kreia. Je pense que ce serait une histoire très intéressante à porter à l'écran", a-t-elle déclaré.

Lorsqu'on lui a demandé si l'introduction de Kreia pourrait permettre à Darth Revan, un personnage emblématique et très apprécié des fans de KOTOR, d'apparaître dans The Acolyte, Headland a esquivé la question avec humour, suggérant aux fans de commencer à écrire des courriels et de lancer un financement participatif.

The Acolyte se déroule cent ans avant les événements de l'Épisode I de Star Wars et explore le début du déclin de la souveraineté Jedi dans la galaxie. La série met en vedette un casting impressionnant comprenant Amandla Stenberg, Jodie Turner-Smith, Lee Jung-jae, Manny Jacinto, Dafne Keen, Dean Charles-Chapman et Carrie-Anne Moss. Les épisodes de la série sont diffusés chaque semaine sur Disney+.

L'idée d'adapter des éléments de l'Univers Étendu de Star Wars à l'écran est une démarche intéressante qui pourrait raviver l'intérêt pour des histoires et des personnages moins connus mais profondément appréciés par les fans. Les adaptations comme celle de KOTOR permettraient non seulement de réintroduire ces histoires dans le canon officiel, mais aussi de les faire découvrir à une nouvelle génération de spectateurs.