Le festival des nouveautés se poursuit sur les divers services de streaming. Netflix frappera fort cette semaine, en misant sur des films cultes, comme des séries d’univers adorés, Stranger Things en tête. La fin du mois approchant, Disney+ commence doucement à ralentir la cadence, avec des ajouts qui se comptent sur les doigts de la main. La plateforme pourra malgré tout compter sur un film événement de Marvel, qui sera à regarder impérativement avant la sortie d’Avengers Doomsday. Voici le programme de la semaine sur Disney+.

Toutes les séries de la semaine du 20 au 26 avril

Une seule nouvelle série rejoindra le catalogue de la plateforme cette semaine, et elle s’adressera directement aux plus jeunes. Amphibia suit les aventures d’Anne Boonchuy une adolescente humaine qui se retrouve propulsée dans un royaume d’amphibiens, où crapauds, grenouilles et autres créatures loufoques se côtoient. La série d’animation jongle entre péripéties rocambolesques, humour bien senti et les thèmes de l’amitié, chers à Disney. À découvrir en intégralité cette semaine sur Disney+ :

22/04 Amphibia Saison 1 À 3



Tous les films Disney+ de la semaine du 20 au 26 avril

Le programme est un peu plus étoffé côté films, avec (seulement) trois nouveautés au programme. Les abonnés Disney+ pourront ainsi découvrir un documentaire consacré aux orangs-outans, ainsi que la comédie française Mon poussin, portée par Pierre-François Martin-Laval et Isabelle Nanty en parents démunis face au premier chagrin d’amour de leur fils. Mais la grande nouveauté Disney+ de la semaine, c’est incontestablement l’arrivée des 4 Fantastiques sur la plateforme, l’un des derniers films de Marvel intrinsèquement lié à Avengers Doomsday, prévu dans nos salles françaises le 16 décembre 2026. Dans ce reboot du MCU, l’équipe de scientifiques s’offre un nouveau départ, avec Pedro Pascal en figure de proue, dans un univers rétro-futuriste inspiré des années 1960. Voici sans plus attendre tous les nouveaux films Disney+ de la semaine :