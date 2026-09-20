En attendant de connaître exactement le programme d'octobre 2026 de Disney+, voici les films et séries déjà confirmés, avec du lourd principalement sur le plan des séries.

Alors qu'il reste encore quelques jours avant d'arriver au bout du programme de septembre 2026, le mois d'octobre 2026 s'annonce d'ores et déjà chargé sur Disney+, entre un nouveau film inédit intitulé Anges & Cie, et plusieurs retours de licences animées et séries événements, dont la saison 3 de Tokyo Revengers et la série très attendue VisionQuest, en se basant en tout cas sur les programmes qui disposent déjà d'une date de sortie pour le mois prochain, à défaut d'un calendrier officiel complet qui arrivera en temps voulu. Voici justement le planning aussi complet que possible pour l'instant des sorties confirmées sur la plateforme de streaming aux grandes oreilles pour octobre 2026.

Les films confirmés sur Disney+ en octobre 2026

Seul rendez-vous cinéma pour l'instant confirmée du mois prochain sur Disney+, Anges & Cie est une comédie française sortie en 2025 portée par Élodie Fontan, Romain Lancry, Simon Astier ou encore François Berléand, qui comme son nom l'indique met en avant une romance entre des anges travaillant ensemble dans notre monde. Il rejoint le catalogue de la plateforme le 9 octobre 2026.

9 octobre 2026 Anges & Cie



Les séries confirmées en octobre 2026

Place ensuite à un programme nettement plus conséquent s'agissant des séries confirmées sur Disney+ en octobre 2026. Il commence dès le 2 octobre 2026 avec Sorcières Academy, une nouvelle création fantastique pour ados qui suit trois jeunes sorcières dans un pensionnat magique de La Nouvelle-Orléans. Le lendemain, on part au Japon avec la saison 3 de Tokyo Revengers, la suite de l'anime culte.

On passe au 7 octobre 2026 pour la suite du programme des séries confirmées du mois prochain sur Disney+ avec deux nouveaux programmes le même jour : les saisons 1 de Merry Berry Love et de The Drop, qui s'inscrit dans l'univers de la saga Snowfall. Le 8 et 9 octobre 2026 arrivent respectivement la saison 8 de la série télé-réalité Les Kardashian, puis Marrakech Comedy Festival pour les amateurs d'humour.

Enfin, rendez-vous le 14 octobre 2026 pour LE gros rendez-vous série confirmé le mois prochain sur Disney+ avec VisionQuest, la série Marvel tant attendue avec Paul Bettany dans le rôle de Vision, qui explore une version blanche et perturbée de son personnage emblématique suite aux événements de la série WandaVision.

2 octobre 2026 Sorcières Academy (saison 1)

3 octobre 2026 Tokyo Revengers (saison 3)

7 octobre 2026 Merry Berry Love (saison 1) The Drop – Une Saga Snowfall (saison 1)

8 octobre 2026 Les Kardashian (saison 8)

9 octobre 2026 Marrakech Comedy Festival

14 octobre 2026 VisionQuest



Source : Disney+