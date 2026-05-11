Disney+ sera plus timide que Netflix et d'autres plateformes concurrentes avec quelques nouveautés intéressantes tout de même. À défaut d'avoir une liste de films à rallonge, le géant de la SVOD va s'appuyer sur le retour d'un personnage adoré de l'univers Marvel pour un dernier tour de piste. La plateforme va également ajouter de nouvelles séries à son catalogue dont une licence légendaire connue de tout le monde, même de ceux qui n'ont jamais regardé un seul épisode.

Le film Disney+ de la semaine du 11 au 17 mai 2026

Pas de gros blockbuster cette semaine sur Disney+, mais il y aura bel et bien du Marvel avec le téléfilm consacré à Frank Castle : The Punisher One Last Kill. Jon Bernthal rempile en tant que Punisher avant son rodéo dans le film Spider-Man Brand the New Day à venir au mois de juillet 2026. On suivra l'antihéros dans un dernier roadtrip sanglant qui se déroule pendant et après les évènements de la saison 2 de Daredevil Born Again qui s'est terminée il y a peu. Alors que Frank Castle essaye toujours de trouver un sens à sa vie et sa vengeance, un évènement inattendu va le pousser à prendre une ultime fois les armes. Un téléfilm qui tient à cœur au principal intéressé puisque Jon Bernthal lui-même y a contribué activement, allant jusqu'à pitcher le film à Marvel dès le lancement de la saison 1 de Born Again. Il arrive finalement cette semaine sur Disney+.

13 mai Le Punisher : One Last Kill - téléfilm spécial avant Spider-Man Brand the New Day



Toutes les séries de la semaine du 11 au 17 mai 2026

Côté séries, Disney+ est bien plus généreux avec une nouvelle saison pour Rivals, qui nous plonge une fois de plus dans les coulisses du monde de la télévision. Cette nouvelle saison sera accompagnée cette semaine d'un documentaire épisodique avec Stanley Tucci, acteur que l'on peut retrouver en ce moment à l'affiche du film Le Diable s'habille en Prada 2. Mais la série qui va tirer toute la couette cette semaine, c'est certainement Dragon Ball Kai, qui va débarquer par salves dès cette semaine. La licence légendaire arrive sur Disney+ avec ses épisodes remaniés et commencera dès le 17 mai en lançant ses deux premières saisons. La suite arrivera quant à elle dès le 24 mai.