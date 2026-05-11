Netflix fait une fois de plus le plein de nouveautés cette semaine pour tenir tête à Disney+ ou encore Prime Video. Au programme, des films qui ont déjà cartonné ou encore des documentaires sur le foot en prévision de la Coupe du Monde qui se déroulera aux États-Unis. Côté série, on retrouvera surtout deux énormes licences adorées par les fans.

Tous les films Netflix de la semaine du 11 au 17 mai 2026

Netflix ajoutera quelques films déjà connus dans son catalogue cette semaine, dont The Brutalist, avec Adrien Brody. Il y incarne un architecte qui quitte l'Europe d'après-guerre pour percer aux États-Unis. Un long-métrage qui a rencontré un certain succès à sa sortie, mais qui n'est pas aussi culte que l'autre film de la semaine sur Netflix : Jusqu'au bout du rêve. Un classique devenu culte au fil des années dans lequel Kevin Costner incarne un fermier qui, après avoir entendu une voix, décide de construire un terrain de baseball, le sport favori de son père. Notons enfin l'arrivée de plusieurs documentaires sur Netflix ayant pour thématique le ballon rond, histoire de préparer le terrain avant la Coupe du Monde de foot qui débutera dès le 11 juin.

12 MAI : L'Envers du sport, Royaume-Uni : Jamie Vardy — documentaire sur l'attaquant qui a marqué la Premiere League. The Brutalist — Adrien Brody joue un architecte qui fuit l'Europe d'après-guerre pour les États-Unis.

13 MAI : Le Bus : Les Bleus en grève — retour documentaire sur la polémique pendant la Coupe du monde 2010.

14 MAI : Jusqu'au bout du rêve — comédie sportive autour du baseball.

15 MAI : L'Accident — documentaire Netflix sur un meurtre dissimulé en accident de voiture.

17 MAI : Ronda Rousey vs. Gina Carano — combat de MMA entre deux pionnières.



Toutes les séries de la semaine du 11 au 17 mai 2026

Netflix n'oublie pas les séries cette semaine, et il va y en avoir pour tout le monde. Les fans de drama asiatique pourront découvrir Âme Sœur, une nouveauté Netflix qui nous vient du Japon et qui parle d'un jeune homme sauvé de justesse par un boxeur au caractère particulier. Les amoureux de la série espagnole Berlin vont quant à eux pouvoir retrouver leur héros favori pour un nouveau coup dans une saison 2 très attendue, Berlin et la Dame à l'Hermine qui poussera le braqueur à faire un nouveau coup plus osé. Enfin, les joueurs auront l'occasion de retrouver Devil May Cry pour une seconde saison de sa série animée à succès, sans oublier évidemment les nouveaux épisodes de la série One Piece qui continue d'être dépoussiéré avant le prochain remake à venir également sur Netflix.

12 MAI : Devil May Cry | saison 2 — suite de l'anime adapté du jeu vidéo culte grâce à Netflix.

14 MAI : Âme sœur — drama japonais sur l'histoire d'un jeune homme sauvé in-extremis par un boxeur. Nemesis — lutte contre un génie du braquage à Los Angeles.

15 MAI : Berlin et La Dame à l’hermine | saison 2 — la star de La Casa de Papel prépare un nouveau casse explosif. One Piece : Drum — continuez la découverte de l'anime culte sur Netflix The WONDERfools — des losers découvrent leurs super-pouvoirs dans cette série de SF sud-coréenne.

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Source : Netflix