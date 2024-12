Disney+ vous fait découvrir de belles nouveautés cette semaine, avec des sorties très attendues et la fin d'une série-événement... Alors, qu'allez-vous regarder ?

Le mois de décembre avance et, avec lui, la programmation de vos plateformes de SVOD préférées ! Cette semaine, il va encore y avoir de belles choses à découvrir, que ce soit sur Netflix, Prime Video ou, évidemment, Disney+. Découvrez avec nous toutes les nouveautés qui arrivent dans le catalogue de cette dernière entre le 9 et le 15 décembre 2024.

Disney+ partage un film documentaire sur une légende de la musique

Les documentaires musicaux s'enchaînent sur Disney+ ! Après les Beatles, c'est à une star de la K-Pop que la plateforme rendait hommage la semaine dernière. Cette fois-ci, c'est une légende de la Pop anglaise qui se retrouve sur le devant de la scène. Dans Elton John: Never Too Late, redécouvrez le chanteur en pleine préparation pour son son ultime concert en Amérique du Nord, au Dodger Stadium de Los Angeles. Sous les caméras de R.J. Cutler et David Furnish, il se livre de façon intimiste pour un film qui va captiver les fans.

13 décembre

Elton John: Never Too Late — un documentaire exceptionnel sur le chanteur

Un tas de belles séries en décembre sur Disney+

Le programme de la semaine sur Disney+ est un peu plus chargé. Les diffusions hebdomadaires se poursuivent à leur rythme, avec Retour à Las Sabinas et Bleach. De leur côté, les fans de Ryan Murphy (Glee, American Horror Story) vont enfin découvrir le grand final de sa nouvelle création : Grotesquerie, la série d'horreur mêlant thriller et enquête diffusée depuis le mois de septembre.

Pour ce qui est des nouveautés, Disney+ met en lumière l'histoire récente irlandaise dans Ne dis rien. Le pitch revient sur les « disparus », ces personnes qui se sont évaporées dans les années 1970 pendant le conflit nord-irlandais... Mais pour aller avec l'ambiance familiale des fêtes de fin d'année, penchez-vous sur Rêves Productions ! Il s'agit d'une mini-série tirée de l'univers de Vice Versa, les films d'animation Pixar sur les émotions. Sous forme de mockumentary, elle raconte comment les rêves se formerait dans notre esprit la nuit.

9 au 13 décembre

Retour à Las Sabinas — retrouvez les épisode 46 à 50 de votre quotidienne espagnole

11 décembre

Rêves Productions — la mini-série événement dans le monde de Vice-Versa

— la mini-série événement dans le monde de Vice-Versa Ne dis rien — un drame historique sur le conflit nord-irlandais

— un drame historique sur le conflit nord-irlandais Grotesquerie — les épisodes finaux de la nouvelle série horrifique de Ryan Murphy

14 décembre

Bleach: Thousand-Year Blood War Part 3 – The Conflict — sortie de l'épisode 11