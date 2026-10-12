Disney+ continue d’ajouter des nouveautés à son catalogue cette semaine avec trois films d’animation cultes de votre enfance, mais aussi, et surtout, le lancement de la nouvelle série événement Marvel. C’est la dernière ligne droite avant l’arrivée d’Avengers Doomsday en décembre.

Les films Disney+ de la semaine du 12 au 18 octobre 2026

La semaine sera douce côté films et programmes longs puisque seule la trilogie Kirikou sortira vraiment du lot. Ces films d’animation cultes ont tous bercé l’enfance et l’adolescence des adultes d’aujourd’hui. Elle a débuté en 1998 avec Kirikou et la Sorcière, qui suit un jeune enfant qui va tout faire pour affronter une terrible sorcière qui terrorise son village. La suite, Kirikou et les Bêtes sauvages, est quant à elle sortie en 2005. Cette fois, le jeune Kirikou affrontera des créatures hautement symboliques comme la hyène noire. Enfin, en 2012, Kirikou venait en aide à tout son peuple dans Kirikou et les Hommes et les Femmes, qui est venu fermer la trilogie. Trois films d’animation inspirés des contes et mythes de l’Afrique de l’Ouest que vous pourrez tous retrouver cette semaine sur Disney+.

6/10 Marrakech Comedy Festival - spectacle Saga Kirikou KATSEYE : Wild Hearts - documentaire



Les séries de la semaine du 12 au 18 octobre 2026

Le temps fort de la semaine sur Disney+ reste toutefois VisionQuest, la nouvelle série événement de Marvel. On retrouvera ce cher Vision, accablé par les événements de WandaVision, qui devra affronter de nouvelles menaces alors qu’il tente à tout prix de rester discret pour échapper à des adversaires qui souhaitent le détruire ou encore en faire une arme. Le synthétique surpuissant devra alors aussi bien combattre des ennemis extérieurs que ses propres démons en tentant par la même occasion de trouver les réponses à ses questions existentielles. L’occasion pour lui de se confronter à tous ceux qui le composent, comme Ultron, Friday ou encore Jarvis.

Cette nouvelle série Disney+ fait directement suite aux événements de WandaVision (elle aussi disponible sur la plateforme). Si l’on ne sait pas encore quel impact elle aura vis-à-vis d’Avengers Doomsday, VisionQuest reste en tout cas importante pour le développement du personnage et son arc narratif. Au casting, on retrouve évidemment Paul Bettany dans son rôle de Vision, mais aussi d’autres visages comme James Spader en Ultron, Ruaridh Mollica dans le rôle de Tommy Maximoff ou encore James D’Arcy en J.A.R.V.I.S., Orla Brady en F.R.I.D.A.Y. et Emily Hampshire dans le rôle d’E.D.I.T.H.