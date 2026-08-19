Cinq ans après la sortie d'une des séries les plus réputées de son catalogue, Disney+ a tout récemment dévoilé une énorme surprise en rapport direct avec celle-ci.

À l'occasion de la convention D23, Disney a sorti le grand jeu en faisant un florilège d'annonces. Parmi celles-ci, Marvel occupait une place centrale, notamment concernant l'extrêmement attendu Avengers Doomsday à venir ce 16 décembre 2026 dans les salles obscures françaises. Mais il y avait également de la place pour l'annonce de nouveautés pour la plateforme SVOD du groupe, dont la présentation et l'annonce d'une date de sortie pour une suite de le succès critique qu'a été WandaVision.

Disney+ annonce une suite directe à sa série à succès WandaVision

Il y a 5 ans, Disney+ avait accueilli sur son catalogue WandaVision, une série qui sortait beaucoup de l'ordinaire du MCU, car présentait une sorte de simulation dans laquelle se réfugiant Wanda après les événements d'Avengers Endgame. Cela prenait la forme d'adaptations de sa vie de famille avec Vision en séries types de décennies données comme les années 60 jusqu'aux années 2000.

Forte d'une seule saison, la série à succès de Disney+ nous laissait sur un final explosif mais aussi plusieurs questions. Cinq ans plus tard, le géant américain a en partie levé le voile en annonçant VisionQuest, une suite directe de WandaVision, qui se concentrera donc sur l'âme sœur de la Sorcière Rouge.

Qu'attendre de VisionQuest et quelle date de sortie ?

Créée par le showrunner Terry Matalas, la série Disney+ VisionQuest suit le « Vision Blanc » toujours incarné par Paul Bettany dans une quête existentielle visant à reconquérir ses souvenirs perdus et son humanité après les événements de WandaVision, alors qu'il est en cavale avec une adolescente mystérieuse en lien avec son passé.

James Spader fait par ailleurs son retour dans le MCU sous les traits d'Ultron. Mais plutôt que de simplement prêter sa voix à un corps robotique, il apparaît en chair et en os, sous l'apparence d'un avatar humain, au sein de l'espace mental de Vision. Voilà une Vision pour le moins intrigante et à découvrir plus avant à partir du 14 octobre 2026 sur Disney+, et qui devrait comme WandaVision se limiter à une unique saison.

Source : Marvel Entertainment sur YouTube