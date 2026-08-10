Disney+ fait revenir une franchise culte des années 2000 avec un nouveau film inédit qui va rappeler énormément de souvenirs à tous les ados de l'époque.

Disney+ a lancé son mois d'août sur les chapeaux de roue avec l'excellent Predator Badlands et la série événement The Shards, et garde également l'une de ses plus grosses cartouches pour la fin du mois : Zootopie 2. Résultat, cette semaine va être bien plus calme que sur Netflix ou Prime Video par exemple. Disney ne mise que sur le retour de Camp Rock, une franchise culte qui a bercé l'enfance et l'adolescence d'un grand nombre d'adultes d'aujourd'hui, en plus d'avoir révélé de grandes stars.

Tous les films du 10 au 16 août sur Disney+

Vous entendez certainement sa musique résonner quelque part dans un coin de votre tête, Camp Rock est de retour cette semaine sur Disney+ avec un film inédit : Camp Rock 3. Pas moins de 16 ans après le second épisode, la saga musicale revient sur le devant de la scène avec un troisième film qui nous transportera de nouveau dans le célèbre camp de vacances alors que le groupe Connect 3, toujours incarné par le trio Jonas Brothers, cherche de nouveaux talents. À l'occasion du retour de la licence sur Disney+, d'autres visages familiers rempilent à l'instar de Maria Canals-Barrera qui reviendra également en tant que Connie Torres.

Le reste du casting principal sera composé par une nouvelle génération d'actrices et d'acteurs. On retrouvera par exemple Liamani Segura, déjà vue dans Descendants : La Malédiction du Pays des Merveilles sur Disney+, mais aussi Malachi Barton, Lumi Pollack, Hudson Stone ou encore Casey Trotter, Sherry Cola, Brooklynn Pitts et Ava Jean. De nouveaux visages qui ont fait quelques apparitions ici et là dans des films et séries, mais sans très grands rôles pour le moment.

Camp Rock 3 est presque assuré de cartonner sur Disney+ d'autant qu'il est chapeauté par plusieurs stars et anciennes têtes connues de la saga comme les trois frères Jonas, mais aussi une certaine Demi Lovato.

14 août Camp Rock 3



Nos séries recommandées cette semaine du 10 au 16 aout 2026

Disney+ ne prévoit pas de série cette semaine, c'est pourquoi nous vous faisons une petite suggestion. Vous pouvez par exemple vous plonger dans la nouvelle série évènement de Ryan Murphy, The Shards, qui suit un groupe d'adolescents dans le Los Angeles des années 80, tandis qu'un tueur en série les prend en chasse. Une série à suspense efficace qui rappelle les dernières productions du genre du créateur.

Si vous êtes plutôt dans une humeur détendue, pourquoi ne pas jeter un œil aux nombreuses séries humoristiques disponibles sur la plateforme comme Abbott Elementary ou encore Adults, de vrais coups de cœur qui suivent le quotidien de personnages hauts en couleur et terriblement attachants.