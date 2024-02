En attendant la surprise avec Shogun, une nouvelle série qui cartonne déjà auprès des critiques, Disney+ dévoile ses autres sorties de février 2024. Depuis le début du mois, les abonnés ont pu terminer Atlanta avec l'arrivée de la saison 4, diffusée initialement en 2022, qui a servi de conclusion au show créé par Donald Glover et dans lequel il tient l'un des rôles principaux. En termes de films, il y a eu le court-métrage Pixar Soi-même, la comédie policière Coup de théâtre et le film Suncoast. Une exclusivité avec Nico Parker (série The Last of Us) et Woody Harrelson (Bienvenue à zombieland).

Toutes les nouveautés Disney+ du 19 au 25 février 2024 (s8)

Après les sorties de la semaine Netflix et celles de Prime Video, il est temps de voir si Disney+ se défend un peu mieux. Au niveau du nombre, la plateforme de la firme aux grandes oreilles fait jeu égal avec celle d'Amazon, avec une seule nouveauté au compteur. Mais ici, il s'agit d'une saga absolument légendaire qui met fin à l'une de ses séries les plus appréciés. Star Wars Bad Batch saison 3 débarque sur Disney+ dès ce mercredi 21 février.

« Le Bad Batch va entreprendre un voyage périlleux pour retrouver Omega qui fait face à ses propres défis au sein d'un laboratoire impérial isolé. Alors que la troupe est dispersée et qu'elle est menacée de toutes parts, elle va devoir trouver des alliés inattendus, embarquer dans des missions à haut risque et rassembler tout son savoir pour s'affranchir de l'Empire » synopsis officiel (via Disney).

Cette saison Star Wars Bad Batch est hyper attendue, d'autant que ce sera la dernière. Après cela, la série produite entre autres par Dave Filoni (The Mandalorian) tirera définitivement sa révérence. Disney+ va faire durer le plaisir jusqu'au bout en contrôlant la sortie des quinze épisodes.

Quand sortent les épisodes de la saison 3 de Star Wars Bad Batch sur Disney+ ? Les 301, 302 et 303 seront en ligne le 21 février 2024. Mais pour les suivants, ça va être beaucoup plus long puisque le calendrier s'étale jusqu'en mai prochain. Si vous voulez être sûr de ne rien louper, voici toutes les dates de diffusion :