Qu'attendre des nouveautés Disney+ du 1er au 7 avril 2024 ? Un gros film à la GTA, une sortie qui s'annonce d'ores et déjà magnifique et de la téléréalité, entre autres choses.

Netflix et Prime Video ont commencé à délivrer les premières nouveautés d'avril 2024. Au programme de très gros films comme la trilogie Le Flic de Beverly Hills et RoboCop, Godzilla vs Kong, South Park le film, mais aussi des séries à l'image de la très attendue Parasyte : the Grey ou encore le retour de GTO : Great Teacher Onizuka. N'hésitez pas à jeter un oeil aux articles dédiés pour les agendas complets. Et sur Disney+ ? Voici toutes les sorties disponibles et à venir de la semaine 14.

Les films Disney+ du 1er au 7 avril 2024 (S14)

Après les séries X-Men 92 & 97, Sand Land, Extraordinary saison 2 ou les nouveaux épisodes de Bienvenue à Wrexham, quelles sont les premières nouveautés Disney+ d'avril 2024 ? Pour les longs-métrages, ça va être encore vite vu puisqu'il n'y a qu'un film pour la semaine du 1er au 7 avril 2024. Il s'agit d'une réalisation de Shawn Levy, derrière l'un des prochains Marvel Deadpool 3... avec Ryan Reynolds dans le rôle principal : Free Guy. Une comédie d'action où Reynolds incarne un employé de banque à la routine très encadrée, Guy, qui va finir par se rendre compte qu'il n'est en fait qu'un PNJ au sein d'un immense jeu vidéo en monde ouvert à la GTA. Sans être un incontournable, Free Guy jouit d'une assez bonne réputation et se laisse regarder grâce à Ryan Reynolds et Jodie Comer. À voir sur Disney+ dès le 5 avril.

5/04 Free Guy - Deadpool qui devient un PNJ de jeu vidéo et qui en prend conscience



Les séries Disney+ du 1er au 7 avril 2024 (S14)

Free Guy est l'unique ambassadeur des films Disney+ d'avril 2024, mais c'est plus mouvementé pour les séries. Et ça tombe à pic car l'un des temps forts du mois concerne un show d'animation, Iwájú. Un projet qui traite du récit initiatique de deux meilleurs amis, Tola et Kole, et qui est le fruit d'une collaboration avec la société Kugali. Le réalisateur de la série, Olufikayo Adeola, a voulu montrer une vision futuriste de Lagos - au Nigeria - et notamment l'importance du marché d'Ajegunle qui existe réellement.

« De mon point de vue, l’une des choses les plus intéressantes de la ville sont ses marchés et son désordre ambiant. Tola est obsédée par ce qui se passe dans le quartier populaire situé sur la rive d’en face ; il fallait donc un endroit qui justifie cette fascination. C’était le point de départ idéal pour le voyage initiatique de notre héroïne » a expliqué le metteur en scène (via communiqué de presse). Ce sera le 3 avril sur Disney+. The Fable et No Longer Rangers sont quant à eux anime japonais.

3/04 Iwájú



6/04 The Fable - un anime avec un assassin qui ne tue pas

7/04 Blue - saison 3 épisode 48 - No Longer Rangers - une guerre fait rage entre des monstres et les Ranger Force



Le documentaire de la semaine... de la téléréalité ! (S14)

Les ajouts Disney+ d'avril 2024 englobent également la téléréalité La Villa Vanderpump. Après s'être illustrée dans The Real Housewives of Beverly Hills, Lisa Vanderpump vole de ses propres ailes pour l'émission La Villa Vanderpump. Un programme où des hommes et des femmes vont devoir servir des invités de prestige dans une immense demeure française. « Ce n'est pas un simple hôtel. C'est une expérience » promet la dernière bande-annonce diffusée par Disney+. Pour cette nouveauté, pas besoin d'attendre puisque vous pouvez la regarder depuis le 1er avril.