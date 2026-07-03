Disney+ accueillera bientôt une nouvelle série Star Wars ambitieuse et différente des autres, après le gros carton de la saga principale. Et ça ne serait que le début.

En 2021, Disney+ lançait Star Wars Visions, une série d'anthologie composée de mini-épisodes tous différents les uns des autres. Chacun est réalisé par des studios d'animation différents, qui proposaient à chaque fois leur vision de la célèbre licence de science-fiction. Pour la première fois, l'un des personnages les plus aimés des fans revient dans Star Wars Visions Presents : The Ninth Jedi, une nouvelle série qui lui sera entièrement dédiée.

Disney+ dévoile la bande-annonce de Star Wars Visions The Ninth Jedi

Disney+ a profité du dernier salon Anime Expo pour nous dévoiler la première vraie bande-annonce de Star Wars Visions Presents : The Ninth Jedi, qui sortira dès le 5 août 2026 sur la plateforme. C'est le tout premier spin-off de la série d'anthologie Star Wars Visions, qui préférait jusqu'ici nous présenter de nouveaux héros et de nouvelles intrigues à chaque fois, en faisant participer différents studios d'animation provenant du monde entier. Ici, les choses sont désormais différentes.

Synopsis et casting de Star Wars Visions The Ninth Jedi

Star Wars Visions The Ninth Jedi sera une série d'animation avec un format un peu plus classique dans ce que propose Disney+ en général. On retrouvera ainsi Lah Kara, héroïne que l'on a pu découvrir dans les premiers instants de Star Wars Visions en 2021. La série se déroulera moins d'un an après les événements du court métrage, alors que Kara poursuit son entraînement, elle finit par partir avec d'autres apprentis pour essayer de sauver son père. Un voyage qui s'annonce difficile en pleine période de crise, alors que les Jedi sont traqués.

À la réalisation, on retrouvera Kenji Kamiyama, déjà à l'œuvre sur l'épisode originel de la série principale, aussi connu pour son travail sur Ghost in the Shell notamment. Il sera épaulé par Shunsuke Tada (Kuroko's Basketball). Au casting, on retrouvera la plupart des actrices et acteurs ayant donné leur voix pour la série principale sur Disney+, avec notamment Kimiko Glenn (Lah Kara), Andrew Kishino (Juro), ou encore Simu Liu (Lah Zhima), connu pour son rôle de Shang-Chi dans le MCU.

D'autres spin-offs de Star Wars Visions de prévus ?

Pour le moment, aucun autre projet n'a été officiellement annoncé, mais il a bien été dit que le label Star Wars Visions Presents était fait pour étendre l'univers de Star Wars Visions, d'après James Waugh, représentant de chez Lucasfilm. Nous ne sommes donc pas au bout de nos surprises, et Disney+ pourrait bien capitaliser encore davantage sur sa série et tous les spin-off possibles, tant que le succès est au rendez-vous. Verdict au mois d'août.