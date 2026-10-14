Nous ne sommes plus qu’à quelques encablures du film Avengers Doomsday qui promet déjà d’être un véritable évènement. Disney+ en profite donc pour nous sortir sa nouvelle série Marvel VisionQuest ce 14 octobre 2026. C’est la suite de WandaVision, qui n’est rien d’autre que l’une des meilleures séries du MCU avec Loki et Wonder Man.

VisionQuest est dispo sur Disney+ quand sortent tous les épisodes ?

Fermement attendue par les fans de Marvel et ceux qui ont adoré WandaVision, toujours disponible sur la plateforme, la nouvelle série du MCU a tout pour plaire sur le papier. VisionQuest est disponible dès ce 14 octobre 2026 sur Disney+ et lance ses deux premiers épisodes. La suite de la série sera diffusée de manière hebdomadaire avec toutefois un rythme plus soutenu puisque la plupart des épisodes arriveront par paire. Seuls les deux derniers seront publiés un par un sur la plateforme, histoire de faire monter la tension.

Date de sorties et durée des épisodes de VisionQuest sur Disney+

14 octobre : épisodes 1 et 2 (53 et 45 min)

21 octobre : épisodes 3 et 4 (52 et 48 min)

28 octobre : épisodes 5 et 6 (46 et 54 min)

4 novembre : épisode 7 (1 h 02)

1 novembre : épisode 8, final (1 h 08)

VisionQuest c'est quoi ?

On ne sait pas encore quel impact aura VisionQuest sur l’avenir du MCU, ni même si cela nous annoncera la participation, ou non, de Vision dans les deux prochains films Avengers. La série Disney+ se concentrera sur le héros cybernétique qui, après les évènements de WandaVision, tente de trouver des réponses à sa propre existence, confrontera les IA qui le composent comme Ultron, JARVIS ou encore FRIDAY, tout en essayant de rester caché aux yeux des ennemis qui tentent de mettre la main dessus. La série semble avoir une fois de plus un ton très particulier, hors des standards habituels de Marvel, sans pour autant être aussi atypique qu’a pu l’être WandaVision.

Le casting de VisionQuest et qui est le showrunner de la série ?

Au casting de cette nouvelle série Disney+, Paul Bettany reprend évidemment son rôle de Vision. Il sera par ailleurs épaulé par d’autres têtes connues comme Ruaridh Mollica (Tommy Maximoff) ou encore James Spader (Ultron). Mais aussi James D’Arcy (J.A.R.V.I.S.), Emily Hampshire (E.D.I.T.H.) et Orla Brady (F.R.I.D.A.Y.) pour ne citer qu'eux. La série est quant à elle chapeautée par Terry Matalas à qui l'on doit l'excellente série Star Trek Picard. Il opérera en tant que showrunner principal mais aussi réalisateur pour quelques épisodes.