Disney+ a repris des couleurs grâce aux nouvelles sorties de décembre 2023. Jusqu'ici, les abonnés ont eu accès à plusieurs films Spider-Man et Paddington, aux épisodes spéciaux de Doctor Who et au début de la saison 2 de Soundtrack, entre autres choses. En ce mercredi 13 décembre 2023, la firme aux grandes oreilles met à disposition son service de SVOD pour Mickey sauve Noël. Un long-métrage où la souris va apprendre le vrai sens de cette fête de fin d'année. Mais pas de panique pour les adultes, il y a également du neuf.

Disney+ diffuse une série adaptée d'une oeuvre à succès

Quoi de neuf sur Disney+ ? La série Undead Unluck, adaptée du manga de Totsuka Yoshifumi, vient de démarrer sur la plateforme. Un futur hit incontournable ? Ca se pourrait bien. Au Japon, l'oeuvre papier a rencontré un beau succès, mais s'est aussi imposé chez nous malgré une arrivée plus tardive que prévu. Ce qui plaît, c'est la dynamique du récit, l'humour, l'action et le scénario plutôt original.

Undead Unluck est centré sur deux personnages, une jeune femme Fuko et un homme plus âgé Andy, qui vont se rencontrer et mettre en commun leurs facultés pour s'entraider. Fuko veut mourir pour se débarrasser de sa capacité « Unluck », qui porte l'oeil sur toutes les personnes qui entrent en contact avec elle, alors qu'Andy veut justement profiter de cette malédiction pour mourir.

Après le manga, voici donc la série animée Hulu qui est distribuée sur Disney+ à compter de ce mercredi 13 décembre 2023. Mais pas en intégralité. Comme pour d'autres shows télévisés - y compris sur Netflix ou Prime Video - Disney+ a fait le choix d'une diffusion hebdomadaire. L'épisode 1 « Undead et Unluck » est donc en ligne et narre la rencontre entre les deux protagonistes de cette aventure décalée. « Un immortel Undead apparaît devant Fûko pour profiter de son pouvoir Unluck ».

Une réussite ? Pour certains, oui. « L'anime est vraiment une dinguerie »; « Le meilleur anime de 2023, c'est trop sous-côté » peut-on lire sur X. D'autres en revanche ont l'air plutôt déçu et évoquent une perte de temps. Peut-être que la vérité se situe entre les deux ? À vous de voir en vous rendant sur Disney+ à partir de maintenant.

L'autre nouveauté du mercredi 13 décembre 2023

Dans le même temps, les nouveaux ajouts Disney+ de décembre 2023 comportent un documentaire inédit sur les Beatles. Now and Then : Le Dernier Morceau des Beatles nous plonge dans les coulisses derrière l'ultime musique du groupe qui est sortie en novembre 2023. Les fans ont attendu 30 ans et ils peuvent désormais en profiter, ce qui valait bien un petit doc pour expliquer ce qui a mis autant de temps et révéler a priori les secrets de fabrication. Et si vous êtes vraiment un fan, une docusérie The Beatles: Get Back réalisée par Peter Jackson (Le Seigneur des Anneaux) et un film Derrière les murs des studios Abbey Road sont encore disponibles sur Disney+.