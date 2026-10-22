Après plusieurs mois de teasing de la part de Ryan Murphy, la série Glee va officiellement avoir son reboot sur Disney+. On sait déjà qu'une des actrices principales va reprendre son rôle.

Disney+ va bel est bien produire le reboot de Glee. La série dramatique mêlant comédie musical au cœur d'un lycée de l'Ohio (États-Unis) avait été un vrai phénomène au début des années 2010 même si la ferveur s'était un peu éteinte avec la deuxième génération. Mais maintenant c'est dit, le showrunner Ryan Murphy est enfin prêt à relancer le concept de chorale lycéenne avec une nouvelle promotion d'élèves.

Disney+ va faire remonter la série Glee sur la scène avec un reboot

Rachel, Kurt, Finn, Santana, Britanny, Mercedes... La bande du Glee Club du lycée de Lima a modernisé l'image des chorales en 2009 avec des reprises de chansons de tous les registres. De Madonna à Lady Gaga, de Journey à Aerosmith, sans compter les bandes originales des plus grandes comédies musicales de Broadway, la playlist est tout simplement dingue. Et Disney+ a décidé de rallumer les enceintes avec la production d'un reboot de Glee.

Pour l'instant, le projet reste encore bien mystérieux. Le reboot de Glee sur Disney+ prendra-t-il place dans le même lycée ? Le format sera-t-il le même ? Pourrons-nous espérer des partitions aussi variées ? (quand on voit la bande-son de la série High School Musical, on se dit que la plateforme a les moyens).

En tout cas, on devrait retrouver l'esprit de la série originelle. Et pour cause, Disney+ mise sur Ryan Murphy, le producteur showrunner de la première version de Glee, pour conduire ce reboot. D'ailleurs, l'homme nous teasait ce retour en musique depuis des mois. Que ce soit lors de la promotion de The Shards ou de la nouvelle saison d'American Horror Story, il a fait plusieurs fois référence à sa comédie musicale lycéenne. Maintenant, on sait officiellement pourquoi.

Les fans de Glee sont évidemment hyper emballés. Sous le post de l'annonce sur le réseau social X, la joie est palpable dans les commentaires. « On est de retour », « Arrêtez de jouer avec mon cœur » ou encore « N'arrêtez jamais d'y croire » (en référence à la chanson Don't Stop Believin' de Journey, véritable hymne de la série), il est clair que le public sera au rendez-vous sur Disney+. Mais une question tracasse tout de même les connaisseurs... le casting d'origine sera-t-il de retour ?

Le casting original de Glee sera-t-il de retour ?

Outre ses musiques, la série Glee est aussi tristement célèbre pour les décès au sein de son casting. Trois personnalités phares de la première génération ont disparu soit en cours de production, soit après la fin, et ce dans des circonstances tragiques. Dès lors, les fans mentionnent déjà les noms de Corey Monteith (Finn) et de Naya Rivera (Santa) dans les commentaires de l'annonce, tout en espérant retrouver le casting originel sur Disney+.

Justement, il semble que Ryan Murphy ait bien envie de réunir l'ancienne chorale du Glee club dans ce reboot de Disney+. En septembre dernier, il évoquait le fait d'en avoir discuté avec plusieurs membres du casting. Mais pour l'instant, seul un nom serait confirmé et pas des moindres. Selon Variety, Lea Michele reprendra le rôle de Rachel Berry. Malgré les controverses sur son comportement en coulisses avec, cela pourrait être le signe que plusieurs personnalités emblématiques reviendront pour accompagner la nouvelle promotion.