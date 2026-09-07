Disney+ fait le plein de nouveautés cette semaine avec deux films drastiquement différents et la nouvelle saison d'une série très appréciée en plus du grand final de The Shard, dernière série évènement de Ryan Murphy, à qui l'on doit aussi la série Monstres sur Netflix.

Tous les films Disney+ de la semaine du 7 au 13 septembre 2026

Ce sera peut-être une semaine un peu timide comparée à d'autres, mais Disney+ nous gratifie de quelques programmes inédits. Les fans d'anime pourront notamment retrouver La Traversée du temps, véritable chef-d'œuvre de Mamoru Hosoda dans lequel on suit une lycéenne qui se découvre le pouvoir de faire des bonds dans le temps. Alors qu'elle s'en sert pour régler quelques petits problèmes dans le passé, très vite ses actions ont des répercussions et des secrets surgissent. Un film hautement recommandable entre Life is Strange et L'Effet papillon. L'autre film majeur de la semaine sur Disney+ est quant à lui très différent puisqu'il s'agit de Psycho Killer, un thriller d'horreur où l'on suit une policière sur la piste d'un tueur en série sadique. Deux salles, deux ambiances.

9 septembre Psycho Killer

12 septembre La Traversée du temps (animé)



Toutes les séries de la semaine du 7 au 13 septembre 2026

Côté séries, c'est tout aussi timide puisqu'il n'y aura finalement que le lancement de la saison 2 de Made in Korea. L'intrigue se déroule neuf ans après les événements de la première saison, en 1979. Il sera une fois de plus question de lutte de pouvoir, de vengeance et d'argent sur fond de chute politique alors que la Corée s'apprête à affronter une période noire de son histoire. Enfin cette semaine signera la fin de la première saison de The Shards, la série thriller horrifique de Ryan Murphy qui confronte de jeunes adultes de Los Angeles à un tueur en série dans les années 80.

9 septembre 2026

Made in Korea : saison 2 - épisodes 1 et 2

The Girls avec Khloé Kardashian : saison 1 - épisodes 1 à 6

Princesse Sofia : apprentie magicienne : saison 1 - épisodes 9 à 11

10 septembre 2026

FX The Shards : saison 1 - épisode final

La vie secrète des épouses mormones : saison 5

13 septembre 2026