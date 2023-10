Parmi la vaste collection de dessins animés de Disney, s'il est un long-métrage qui se distingue et occupe une place particulièrement spéciale, c'est bien Blanche Neige. Au-delà des polémiques entourant le prochain film live, il convient de rappeler qu'il s'agit du tout premier dessin animé en long métrage de la compagnie. Ce qui, naturellement, revêt une importance significative. En somme, assez pour formuler une belle proposition sur Disney+.

Disney veut marquer le coup avec les 100 ans

La sortie d'une version 4K restaurée de Blanche Neige a été annoncée pour le 16 octobre prochain. Soit dans 6 petits jours à la date de rédaction de cette news. Cette initiative s'inscrit dans la célébration du 100e anniversaire de la Walt Disney Company. En fait, cela constitue également un cadeau pour les fans de l'une des plus éclatantes réussites du Hollywood de l'époque.

En effet, à sa sortie originale en 1937, le film a été honoré par l'Académie des Arts et des Sciences du Cinéma avec un Oscar honorifique spécial. Celui-ci comprenait une grande statuette d'Oscar et sept plus petites, remises à Walt Disney par Shirley Temple. De plus, le film est le long-métrage d'animation le mieux classé sur la liste "100 Years...100 Movies" de l'American Film Institute. Enfin, le dessin animé a été intronisé dans le National Film Registry. Et cela dès la première année de création de ce registre, en 1989.

Une belle restauration au programme

Comme on peut l'apprendre via Deadline, la restauration du film a été minutieusement réalisée. De surcroit à 100% par l'équipe de Restauration et de Préservation des Studios Walt Disney. Le tout en collaboration étroite avec des artistes clés des Walt Disney Animation Studios. Les mêmes équipes qui ont récemment travaillé sur la restauration du classique de 1950, Cendrillon, saluée par la critique.

Eric Goldberg, animateur et réalisateur chez Disney Animation, a exprimé que participer à la restauration de Blanche-Neige a été "un honneur et un défi". Lui et l'artiste, Mike Giaimo, se sont appliqués à ce que le film restauré soit "aussi beau et aussi fidèle aux couleurs originales que possible". Goldberg, également chef de l'animation pour le dernier court-métrage de Disney Animation "Once Upon A Studio" a souligné que "la palette atténuée et les arrière-plans délicats à l’aquarelle évoquent les contes de fées illustrés que Walt chérissait tant" et que "l’histoire et les personnages continuent de résonner jusqu’à ce jour."

Que pensez-vous de cet ajout au catalogue Disney+ ?