Disney Lorcana plus fort que Pokémon et Yu-Gi-Oh ? Pas encore, mais le démarrage est un succès et une grosse annonce arrive à un moment très opportun.

Pokemon et Yu-Gi-Oh sont deux mastodontes du jeu de cartes à collectionner et à jouer, autant chez les plus jeunes que chez les plus vieux. Mais depuis cet été, un autre acteur essaye de gratter des parts de marché et s'est vite retrouvé en rupture en stock : Disney Lorcana. Vous avez manqué ce lancement record ? Pas de panique, vous allez avoir le droit à une seconde chance mais il va falloir être réactifs.

Les cartes Disney Lorcana du chapitre 1 reviennent très bientôt !

Disney Lorcana, c'est quoi ? C'est comme Pokemon ou Yu-Gi-Oh!, un jeu de cartes à collectionner et à jouer, mais avec des personnages de la firme aux grandes oreilles avec Cruella, Mickey, Simba du Roi Lion et bien d'autres. Un nouvel acteur qui s'est lancé à l'été 2023 et qui rencontre déjà un succès fulgurant. Les cartes du Chapitre 1 se sont écoulées à une vitesse folle avec, évidemment, une part des ventes issues des achats de scalpers qui tentent de les refourguer à prix d'or. Certains

Le carton des cartes de Disney Lorcana et la spéculation ont une conséquence inévitable : la rupture de stock. Un succès qui a dû prendre de court Ravensburger, l'éditeur du jeu, puisque la réimpression du Chapitre 1 ne devait pas avoir lieu avant 2024. Mais devant la très forte demande, la société confirme qu'il y aura des cartes Disney Lorcana à mettre sous le sapin... au moins aux États-Unis.

« Afin de répondre à l'augmentation de la demande suite au lancement initial, Ravensburger a annoncé sa volonté de réimprimer le premier jeu Disney Lorcana. La réimpression inclura également la deuxième extension, Rise of the Floodborn, et devrait être disponible d'ici les fêtes de fin d'années en Amérique du Nord et d'ici janvier 2024 en Europe ». Le chapitre 2 étant prévu pour le 17 novembre 2023, ça donne une idée sur le retour des premières cartes Disney Lorcana. Malheureusement, à moins d'une surprise, il n'y aura peut-être toujours pas de stock en France pour Noël.

Crédits : Ravensburger.

Le chapitre 2 arrive très prochainement

Rise of the Floodborn, la nouvelle extension de Disney Lorcana, arrive d'ici le mois prochain en magasins, et le 1er décembre 2023 en ligne. Et ça risque d'être encore la course pour l'acquérir et la foire aux spéculateurs pour deux raisons. Premièrement, vu l'épuisement des stocks très rapide du chapitre 1, il faut certainement s'attendre à ce que le succès soit encore au rendez-vous. Deuxièmement, la firme de Mickey a la bonne idée - ou la mauvaise - d'éditer une collection Disney100 Edition. Un tirage limité qui, lui, ne devrait pas être réimprimé même si les gens s'arrachent les cartes. Le coffret « Un Héritage Magique : Disney 100ème Anniversaire Edition Collector » renfermera :

6 cartes du Chapitre 1 avec des illustrations uniques de Mickey, Elsa, Génie, Stitch, Maui et Maléfique, par des animateurs de Walt Disney Studios

4 boosters L'Ascension des Floodborn

Si vous ne voulez pas rater ce collector, vous savez ce qu'il vous reste à faire : foncer en magasins ou faire F5 toute la journée quand ce sera le moment pour espérer avoir votre précieux.