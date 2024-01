Pour 2024, Disney+ va jouer la sécurité avec des nouveautés de licences prestigieuses, et des choses plus expérimentales comme cette sortie réalisée par l'un des meilleurs studios de l'industrie.

Les nouveautés Disney+ 2024 réservent un copieux programme avec du Marvel et Star Wars. Entre Echo, X-Men '97, Agatha : Darkhold Diaries, Skeleton Crew et The Acolyte, et peut-être d'autres ajouts non confirmés, ça fait déjà beaucoup pour la plateforme qui a préféré revoir à la baisse le nombre de ses productions originales. Un coup dur pour les abonnés, qui subissent en plus une hausse des prix, mais ce n'est pas près de changer. Hélas. En attendant de connaître le calendrier précis des sorties du service, un studio extrêmement doué nous offre un aperçu de son prochain bébé.

Une belle nouveauté Disney+ en février 2024

Plusieurs grosses sorties Disney+ de janvier 2024 sont attendues dans les prochains jours, mais la firme aux grandes oreilles est déjà rivée sur l'avenir. Ou plutôt l'un de ses studios les plus prestigieux : Pixar. Les maestros de l'animation qui ont été un peu dans le mal en 2023. Élémentaire, leur dernier long-métrage, a fait un bide monstrueux avant de connaître un second souffle et d'être finalement un succès en partie grâce à la plateforme de SVOD. En plus de Vice-Versa 2 prévu le 19 juin 2024 au cinéma, et d'Elio en 2025, Pixar va continuer d'explorer le service de streaming vidéo avec une exclusivité : Self.

Un court-métrage disponible uniquement sur Disney+ qui aura la particularité d'entremêler deux types d'animation. Le stop-motion et l'animation 3D (CGI). « Self raconte le voyage d'une poupée de bois à la découverte d'elle-même, alors qu'elle fait tout son possible pour s'intégrer et se fondre dans la masse » explique Pixar (via X).

Ce projet s'intègre dans l'initiative SparkShorts qui permet d'expérimenter plus de choses dans le domaine de la narration, ou comme c'est le cas ici, de l'animation. Et ça permet aussi à des artistes moins connus de se lancer doucement. Actuellement, 10 mini-films SparkShots sont disponibles sur la plateforme. Self est prévu pour une sortie le 2 février 2024 sur Disney+, et la première image donne envie aux internautes - et à nous également - de voir tout cela en mouvement. Même s'il y a parfois des bas, Pixar garde cette magie et cette capacité à mettre des étoiles dans les yeux des grands enfants que nous sommes, et Self semble en prendre le chemin. On croise les doigts pour que le concept fasse ses preuves.

Les autres nouveautés 2024 avec Self de Pixar

Le 27 février 2024, on retrouvera également Shogun avec Hiroyuki Sanada (Westworld, Le Dernier Samouraï…). Une mini-série qui nous fera voyager les abonnés Disney+ au Japon, en 1600. « John Blackthorne, le commandant anglais d’un mystérieux navire abandonné sur la plage d’un village de pêcheurs voisin, est porteur de secrets qui pourraient faire pencher la balance en faveur du seigneur Yoshii Toranaga, engagé dans une lutte à mort contre ses ennemis du Conseil des régents ». Les séries Futurama et Doctor Who, qui sont toujours aussi populaires après toutes ces années, auront l'occasion de revenir cette année.

Voici la liste des autres sorties Disney+ pour 2024 connues jusqu'à maintenant :