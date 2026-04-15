Disney+ rouvre la porte à une série culte pour toute une génération. La suite est enfin disponible, les fans n'attendaient que ça. C'est le moment de rallumer la télé.

C'est l'année du grand revival sur Disney+. Bien sûr, d'autres plateformes, comme HBO Max typiquement, préparent le retour de licences très populaires. Mais le service de la Company aux grandes oreilles se surpasse en 2026. Les titres mythiques du petit écran s'enchaînent. Aujourd'hui par exemple, c'est le jour de sortie d'une comédie star des années 2000.

Disney+ ressort une série à ausculter avec le sourire

Les séries médicales sont devenus un incontournable de la télévision. Si un titre s'arrête, trois autres prennent la relève. Encore en 2026, on ne compte plus les références en la matière. Toutefois, quelques-uns ont tiré leur épingle du jeu est s'éloignant du registre du drame pour miser sur la comédie. En France, nous avons produit H. Aux États-Unis, ils ont servi Scrubs, qui revient aujourd'hui sur Disney+.

Le personnel du Sacré-Cœur renfile sa blouse et reprend du service. Alors que la vie à l'hôpital depuis 2010, nos médecins préférés sont enfin prêts à se retrouver. Après des années de séparation, J.D et Turk, toujours interprétés par Zach Braff et Donald Fraison, reforment leur duo inimitable. Les fans vont de nouveau vibrer au rythme des vannes de ces deux énergumènes dont l'amitié semble capable de résister à tout, comme vont le montrer les nouveaux épisodes de Scrubs sur Disney+.

Plusieurs autres figures iconiques de la série ont également re-signé pour ce reboot événement. Parmi eux, vous pouvez compter sur une nouvelle performance de l'actrice Sarah Chalke dans la peau du docteur Elliot Reid. Bien sûr, le retour de Scrubs sur Disney+ est accompagné de quelques surprises. Maintenant, reste à savoir comment toute la bande va faire face aux nouveaux défis du monde médical dans les années 2020.

D'abord diffusée en février 2026 sur ABC aux États-Unis, les premiers avis sur ce revival sont plus qu'enthousiastes. Aujourd'hui, c'est au public de se faire son opinion. La nouvelle saison de Scrubs est à retrouver maintenant sur Disney+.