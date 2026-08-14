C'est une désillusion pour les fans et les enfants des années 1990. Moins d'un an après son annonce, le reboot de la série Power Rangers est finalement avorté chez Disney+.

En décembre 2025, Disney+ annonçait travailler sur un reboot pour une série culte des années 1990 : Power Rangers. Bien que la Company ne manque pas d'ambition pour réhabiliter des œuvres de renom, il semble que, cette fois, elle ait vu trop gros. En effet, la refonte moderne de cette version américain des Super Sentai n'aura finalement pas lieu.

Disney+ annule le reboot des Power Rangers pour des raisons budgétaires

Go, Go, Power Rangers ! Ce cri de rassemblement, on le connaît depuis 1993. Il annonce la transformation de l'équipe de jeunes choisis pour lutter contre des forces maléfiques. Véritable phénomène au tournant du XXIᵉ siècle, la série s'est achevée après 30 ans en 2023. Cependant, l'an dernier, Disney+ révélait son ambition de produire un reboot.

Sauf que quelques mois plus tard, il semble le reboot des Power Rangers ne soit finalement plus d'actualité chez Disney+. Nos confrères de Deadline ont partagé la nouvelle hier soir, s'appuyant sur plusieurs sources restées anonymes. D'après ce qu'il leur a été rapporté, la décision aurait été prise pour deux raisons qui coïncident :

Le reboot des Power Rangers aurait coûté trop cher à produire.

La licence n'appartient pas (ou plus en tout cas depuis 2010) Disney.

De fait, c'est aujourd'hui Hasbro qui détient la licence Power Rangers. Cela signifie que Disney+ aurait dû payer des droits envers la société pour exploiter sa marque. Or, une série de super-héros en live-action étant déjà un projet onéreux, le service de streaming ne semble pas prêt à investir plus que nécessaire.

Le projet de reboot des Power Rangers aurait pourtant eu du potentiel. Non seulement il s'appuie sur une franchise connu à l'internationale, mais en plus il devait être dirigé par une équipe qui a déjà fait ses preuves sur Disney+. De fait, la série aurait été confié à Jonathan E. Steinberg et Dan Shotz, à qui ont doit actuellement Percy Jackson et les Olympiens.

À ce jour, la dernière saison en date de la franchise est donc la 30ᵉ, Power Rangers Cosmic Fury, sortie sur Netflix. Le reboot de Disney+ devait ouvrir une nouvelle ère pour les Super Sentai américains. Finalement, il n'en sera rien.

© Netflix