Disney+ prépare le grand retour d'une série ultra culte qui a certainement marquée votre enfance ou votre adolescence dans les années 90. Un reboot qui s'annonce prometteur puisque des showrunners de talent seraient impliqués !

Toutes les plateformes SVOD ont pris l'habitude de faire revenir d'entre les morts des licences cultes de notre enfance, certaines même encore plus vieilles que ça et oubliées. Voire même des franchises qui n'ont pas vraiment eu de chance. Disney+ ne déroge pas à la règle, on ne compte plus le nombre de licences tirées de Disney Channel qui se sont payé une seconde jeunesse et celles qui arrivent. Justement, il y a peu on vous parlait de l'une d'entre elles, une série de films cultes des années 2000. Mais aujourd'hui, c'est une franchise qui a su traverser les générations qui s'apprête à revenir pour en traverser de nouvelles.

Disney+ va encore une fois déterrer une licence culte de votre enfance

De nombreuses rumeurs parlaient depuis un moment d'un retour de la célèbre licence Power Rangers sur Disney+. Des séries (et des films) d'action mettant en scène des adolescents ou jeunes adultes qui pouvaient se transformer en véritables superheros en combinaison colorée. De vrais champions en arts martiaux capables de se défaire d'adversaires retors et souvent colossaux, ce qui les oblige alors à faire appel à de gigantesques robots pour les affronter. Kitch au possible, les Power Rangers ont suivi des générations entières d'enfants, d'ados et de jeunes adultes depuis les années 90 et ce n'est visiblement pas fini.

Comme l'a révélé en exclusivité Movieweb, Power Rangers va avoir le droit à un reboot sur Disney+, c'est désormais confirmé, et ce sont les showrunners d'une autre série à succès de la plateforme qui vont s'en charger. Ce sont en effet les créateurs de la série Percy Jackson et les Olympiens qui seront impliqués dans le développement du reboot de Power Rangers. Un gage de qualité pour le coup vu comment la série Percy Jackson cartonne. Jonathan E. Steinberg et Dan Shotz sont toutefois restés très évasifs sur le sujet, se contentant de confirmer que les rumeurs étaient bien vraies, mais sans rien dévoiler d'autre. Il va donc encore falloir être patient.

source : Movieweb