Disney+ se donne du mal pour devenir une nouvelle terre d'accueil pour les fans d'anime. Depuis quelques mois, la plateforme renforce son offre en la matière en ajoutant des titres réputés à son catalogue. On le voit encore aujourd'hui, mardi 24 novembre 2026. En effet, les deux premières saisons de One-Punch Man viennent de rejoindre l'abonnement. Voilà une bonne occasion de rattraper la série portée par la voix d'Orelsan.

Quel anime a rejoint Disney+ le 24 novembre 2026 ?

Disney+ frappe fort aujourd'hui ! La nouveauté du 24 novembre est un anime qui a fait bien des émules à son lancement. Dès à présent, vous pouvez retrouver One-Punch Man saisons 1 et 2 dans le catalogue. Si vous aimez l'esprit nekketsu, les super-héros et l'action volcanique, alors c'est une nouveauté à découvrir sans attendre.

En effet, bien avant son arrivée sur Disney+, One-Punch est devenu l'une des nouvelles références parmi les mangas et les anime d'action. Avec son trait remarquable, le mangaka ONE a su donner vie à un héros totalement atypique. Et pour cause, le bien nommé Saitama n'est qu'un gars lambda qui, avec un entraînement rigoureux sur plusieurs mois, devient surpuissant. Le contrecoup est seulement qu'il perd ses cheveux... Mais qu'importe, malgré sa dégaine, il va devenir un super-héros capable de vaincre ses ennemis en un seul coup.

Alors on le sait bien, l'anime a quelque peu perdu de sa superbe avec le temps. De fait, la saison 1 de One-Punch Man a été une vraie claque avec l'animation aux petits oignons de Madhouse (Death Note, Hunter x Hunter). Mais la barre a été placée si haut que lorsque le studio J. C. Staff a repris le flambeau pour la suite, le downgrade a été dur à encaisser. Pour autant, tout n'est pas à jeter dans cette saison 2, toujours aussi drôle avec ses scène loufoques et le doublage VF assuré comme il faut par le rappeur Orelsan. À vous de faire votre avis sur Disney+ donc.

Quand sortira la suite de One-Punch Man ?

Disney+ n'a pas laissé le calendrier au hasard. L'ajout des saisons 1 et 2 de One-Punch Man arrive alors que la fin de la saison 3 approche. Serait-ce une façon de nous dire que la plateforme aux grandes oreilles va aussi en faire l'acquisition ? Pour l'instant, rien de sûr. Mais cela n'empêchera pas de suivre la saison 3 ailleurs en début d'année prochaine :

Fen^tre de sortie de One-Punch Man saison 3 : Janvier 2027

: Janvier 2027 Plateforme de diffusion : Crunchyroll