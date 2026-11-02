Disney+ a dévoilé son programme films et séries de novembre 2026 qui promet un programme chargé, notamment du côté de séries très populaires, mais pas seulement.

Disney+ nous a enfin partagé son programme de novembre 2026, et la plateforme sort encore le grand jeu. Parmi les grosses sorties du mois, on peut notamment compter le retour de Percy Jackson et les Olympiens avec une saison 3 attendue de pied ferme par les fans de Rick Riordan, ou encore la saison de Scrubs, également attendu au tournant. Mais novembre 2026 marque aussi le coup d’envoi de la saison des fêtes, avec une salve de films de Noël dès le 1er du mois, du Grinch à Elfe en passant par Le Pôle Express.

Tous les nouveaux films de novembre 2026 sur Disney+

Disney+ a ainsi ouvert le bal bal de son programme film du mois dès le 1er novembre avec plusieurs classiques : l’angoissant Sans un bruit, la comédie culte Tonnerre sous les Tropiques de Ben Stiller, ainsi que Mon beau-père et moi et sa suite Mon beau-père, mes parents et moi, où Robert De Niro fait vivre un enfer à son futur gendre. Les plus jeunes auront droit à Cigognes et compagnie.

Le 13 novembre, place sur Disney+ à Send Help, le nouveau film de Sam Raimi avec Rachel McAdams, un thriller de survie sur une île déserte. Le cinéma français sera aussi bien représenté avec LOL et sa suite LOL 2.0, mais aussi Vacances forcées et Le Rêve américain. Enfin, Rental Family - Dans la vie des autres avec Brendan Fraser débarque le 6 novembre, et Is This Thing On? de Bradley Cooper clôturera le mois le 27.

Novembre, c’est aussi l’heure de sortir les guirlandes : Disney+ a ajouté dès le 1er du mois les deux versions du Grinch, Elfe, Frère Noël et Tout… sauf en famille. Suivront Un Joyeux Noël Marvel avec les Avengers et Spider-Man, Cool Attitude : Magic Noël, Le Pôle Express, Mickey, Noël seul à la maison et Il était une fois Disney World : Le vœu magique de Noël.

01/11 Sans un bruit Tonnerre sous les Tropiques Mon beau-père et moi Mon beau-père, mes parents et moi Cigognes et compagnie Le Grinch (2000) Le Grinch (2018) - animation Elfe Frère Noël Tout… sauf en famille

06/11 Rental Family - Dans la vie des autres LOL

07/11 Un Joyeux Noël Marvel - avec les Avengers et Spider-Man

11/11 LOL 2.0

13/11 Send Help Vacances forcées

14/11 Cool Attitude : Magic Noël - Original Disney+

15/11 Le Pôle Express

20/11 Le Rêve américain

27/11 Is This Thing On? Mickey, Noël seul à la maison

29/11 Il était une fois Disney World : Le vœu magique de Noël



Toutes les nouvelles séries de novembre 2026

Le programme séries de Disney+ ne sera clairement pas en reste non plus tout au long du mois de novembre 2026, mais c’est Percy Jackson et les Olympiens qui va tirer toute la couverture. La saison 3 arrive le 20 novembre avec deux épisodes, puis un nouvel épisode chaque vendredi. De quoi poursuivre l’adaptation des romans de Rick Riordan et retrouver Walker Scobell dans le rôle du demi-dieu.

Le 4 novembre sera aussi chargé chez Disney+ avec le lancement de L’Impératrice remariée, une série coréenne avec Shin Min-a adaptée du webtoon à succès, et le retour de All’s Fair pour une saison 2, la série judiciaire de Ryan Murphy portée par Kim Kardashian, Glenn Close et Sarah Paulson. Les fans de Marvel continueront de suivre VisionQuest chaque mercredi. On notera aussi la saison 2 de Rivals, celle de R.J. Decker, le retour de Scrubs pour une deuxième saison, la nouvelle série Vienna Game et la saison 4 de Tracker avec Justin Hartley.

Les amateurs d’animés seront également gâtés sur Disney+ avec Naruto, Tokyo Ghoul, One-Punch Man, Captain Tsubasa ou encore Dragon Ball Super: Beerus, tandis que les plus jeunes retrouveront Miraculous : Les Aventures de Ladybug et Chat Noir.

01/11 Naruto - Saison 3 I Parry Everything - Saison 1 Tokyo Ghoul - Saisons 1 et 2 Mission: Yozakura Family - Saison 2

03/11 Honey Lemon Soda - Saison 1

04/11 L’Impératrice remariée - Saison 1 All’s Fair - Saison 2 Miraculous : Les Aventures de Ladybug et Chat Noir Dragon Ball Super: Beerus - Saison 1

05/11 R.J. Decker - Saison 2, épisode 1

12/11 La vie secrète des épouses mormones : Orange County - Saison 1

18/11 Vienna Game - Saison 1 Scrubs - Saison 2, épisode 1

20/11 Percy Jackson et les Olympiens - Saison 3

22/11 Captain Tsubasa - Saison 1

24/11 One-Punch Man - Saisons 1 et 2

25/11 Tracker - Saison 4, épisode 1



Du sport également au programme de novembre 2026 sur Disney+

Côté sport enfin, les abonnés Disney+ pourront suivre tout le mois la LALIGA EA SPORTS (journées 11 à 14), dont le choc Atlético Madrid contre Barcelone le 8 novembre, la 5e journée de l’UEFA Women’s Champions League et la Ligue des Nations UEFA (journées 4 et 5 sur la chaîne L’Équipe).

Source : Disney+