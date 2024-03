Si vous êtes abonnés à Disney+, vous avez probablement entamé le visionnage de la série Shogun. Le cas contraire, n'hésitez pas à le faire car c'est le programme du moment et il s'agit déjà d'un énorme succès critique pour la plateforme. En revanche, on prévient celles et ceux qui n'aiment pas attendre entre chaque épisode, seuls les trois premiers sont disponibles pour l'instant. Les autres arrivent à un rythme hebdomadaire comme annoncé précédemment. En attendant, les nouveautés du 4 au 10 mars 2024 réservent une belle surprise.

Une série culte désormais complète sur Disney+

Trois programmes sont ajoutés dans les sorties Disney+ de la semaine, dont deux dès aujourd'hui. D'abord, il y aura la saison 2 de la série britannique Extraordinary. Une suite directe qui reprendra là où le dernier épisode avait laissé les téléspectateurs. Mais la vraie grosse nouveauté de ce mercredi 6 mars 2024, qui va raviver des souvenirs chez des millions de personnes, n'a rien à voir. Avant la sortie de X-Men 97 d'ici la fin du mois, en exclusivité sur Disney+, la firme aux grandes oreilles veut rafraichir la mémoire des fans. Et pour cela, rien de tel que de pouvoir regarder à nouveau la série d'animation X-Men 92, qui précède le prochain show TV.

Les deux premières saisons de X-Men 92 étaient disponibles sur Disney+, mais à partir de maintenant, c'est toute l'intégrale qui est proposée aux abonnés. Les saisons 3 à 5 ont en effet été ajoutées ce matin. Ce qui fait en tout 76 épisodes à dévorer en amont du lancement de X-Men 97, prévu pour le 20 mars. Rassurez-vous, ça peut aller vite dans la mesure où chaque épisode dure environ 20 minutes.

27 ans plus tard, la série d'animation X-Men 92 n'a en tout cas rien perdu de son aura et reste culte pour des millions de personnes. L'histoire générale est connue de tous : des mutants avec des super-pouvoirs sont rejetés et persécutés par une société qui ne les accepte pas. Cyclope, Tornade, Jean ou encore Wolverine, sont tous là ! Si vous voulez bien saisir les événements et le contexte de la nouvelle série Disney+ à venir, et tout simplement découvrir un classique, c'est immanquable !