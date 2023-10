Si vous ne savez pas quoi faire votre week-end, et que vous aviez déjà prévu de vous la couler douce, les plateformes de SVOD seront des alliés parfaits. Si vous êtes à la recherche d'action, un faux John Wick sud-coréen, Ballerina, est disponible sur Netflix, aux côtés d'une série documentaire sur David Beckham pour les footix, de la saison 3 de Lupin ou encore d'un thriller érotique : Fair Play.

Prime Video est déjà en mode Halloween avec Le Silence des agneaux, Jigsaw, Midsommar ou encore Totally Killer, un slasher qui sort ce vendredi 6 octobre. Le service de streaming de la firme aux grandes oreilles, Disney+, a aussi tiré une grosse cartouche depuis quelques heures. Avis aux fans de Marvel...

Une nouvelle série Marvel sur Disney+ est arrivée !

Les nouveautés SVOD de la semaine sont chargées et pour Disney+, c'est un moment important. Après tous les reports et problèmes en cascades pour ses projets Marvel, une nouvelle série est enfin sortie. Et si vous avez bien suivi l'actualité, vous savez qu'il s'agit de la saison 2 de Loki avec Tom Hiddleston qui reprend le rôle principal, et Jonathan Majors dans la peau de Kang. Le prochain grand méchant du MCU qui aura la lourde tâche de succéder à Thanos dans les futurs Avengers: The Kang Dynasty et Avengers: Secret Wars.

Ca raconte quoi Loki saison 2 ? Voici le synopsis officiel de Disney+. « Dans son combat pour sauver l'âme du Tribunal des Variations Anachroniques (TVA), Loki, aux côtés de Mobius, du Chasseur B-15 et d’une escouade d’anciens et de nouveaux compagnons, navigue dans un multivers de plus en plus vaste et de plus en plus dangereux à la recherche de Sylvie, du Juge Renslayer et de Miss Minutes. En chemin, il va aussi découvrir le sens véritable des notions de libre arbitre et de destin exceptionnel… ». Des voyages temporels, Kang, Loki aura fort à faire. Le premier épisode de la saison 2 est disponible sur Disney+.

Pour ceux qui aiment l'envers du décor, un très court reportage Disney+ est visible ci-dessous. Une pastille où divers éléments de la production font la promotion des « enjeux énormes » de cette suite, ou de l'intégration de l'acteur Ke Huy Quan (Everything Everywhere All at Once).

La saison 2 de Loki, ça vaut quoi ? Les premiers avis

Loki saison 2, du moins les premiers épisodes, ont beaucoup plu à la presse. Plusieurs personnes s'accordent à dire que c'est la meilleure série Marvel. « C'est facilement la meilleure série depuis des années » (The Guardian). « Le meilleur show Marvel est de retour, et ça n'a jamais été aussi bon » (Inverse). « La meilleure série originale Disney Plus depuis... Loki » (The Washington Post). Mais ce n'est pas un sans faute non plus et certaines critiques sont moins positives.

Par exemple, The Hollywood Reporter n'a pas gardé un souvenir impérissable de ces débuts de la saison 2 de Loki, même si ce n'était pas un total supplice. « L'intrigue est tellement tordue que le sentiment de plaisir ne transparaît que rarement. Mais il y a presque toujours quelque chose qui retient votre attention, à défaut de provoquer des émotions, grâce notamment à l'excellente distribution ». En revanche, Daily Telegraph UK est bien plus négatif. « Ils ont pris le dieu farceur de Tom Hiddleston et l'ont dépouillé de sa ruse diabolique. Le personnage est réduit à une pâle version de l'anti-héros que le public adore ». À de vous faire une idée sur Loki saison 2 avec le premier épisode disponible sur Disney+.