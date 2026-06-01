Un nouveau mois s'ouvre pour les plateformes de SVOD. C'est donc le moment de découvrir ce qui vous attend pour cette première semaine de juin 2026 sur Disney+, après avoir déjà fait le point sur Netflix. Du côté de la compagnie aux grande oreilles, le service mise sur des titres mythiques du 7ᵉ art dès le premier jour. Mais les films ne sont pas les seules nouveautés à découvrir cette semaine. Plusieurs séries vont également débarquer dans les prochains jours, on fait le point ensemble.

Les nouveaux films à venir du 1er au 7 juin 2026

Disney+ fait son cinéma en ce mois de juin 2026. Dès cette semaine, la plateforme accueille pas moins de 6 films en noir et blanc, de véritables classiques à voir absolument pour parfaire votre culture et assouvir votre soif de grandes œuvres. Dans le lot, on retrouve notamment L'Atalante (1934). Cette comédie dramatique réalisée par Jean Vigo est, encore à ce jour, considéré comme l'un des plus grands films du cinéma. On peut aussi mentionner Le Feu Follet de Louis Malle, un film français resté dans les annales pour son récit sur l'addiction et l'autodestruction. Et ce n'est pas fini, voici tout ce qui vous attend sur Disney+ dès aujourd'hui :

1 er JUIN : L'Atalante — comédie dramatique de Jean Vigo. Le Feu Follet — drame entre Paris et New York sorti en 1963. La Poison — film noir de Billy Wilder. Le Roman d'un Tricheur — comédie de Sacha Guitry. La vérité sur Bébé Donge — drame français avec Jean Gabin et Danielle Darrieux. Nous sommes tous des assassins — film de procès franco-italien sur un résistant de la Seconde Guerre mondiale.



© Disney.

Toutes les nouvelles séries de Disney+ cette semaine

Cette semaine, Disney+ en a pour toute la famille en matière de série. En plus des nouveaux épisodes du dernier dessin animé mettant en scène Minnie à destination des enfants, le public plus âgé pourra découvrir la nouvelle production originale Hulu. Il s'agit de Not suitable for work, une comédie chorale sur un groupe d'amis dans lequel chacun cherche à trouver un épanouissement personnel en dépit de leur obsession pour leur travail. Dirigée par Mindy Kaling, vue dans The Office ou encore The Morning Show, voilà qui promet une bonne tranche de rire. Mais si vous préférez les programmes historiques, une dernière série est à retrouver le week-end prochain :

2 JUIN : Not suitable for work — nouvelle comédie sur un groupe d'amis tous obsédés par leur carrière.

3 JUIN : Les petites animaux de Minnie | nouveaux épisode — Minnie rouvre son hôtel pour animaux dans ce dessin animé pour les petits.

6 JUIN : Les héros oubliés de la seconde guerre — mini-série documentaire avec Idris Elba.

