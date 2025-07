Une fois de plus, LEGO dévoile un set qui donne envie de craquer, d’autant plus que celui-ci est vraiment adorable et rend hommage à un film très apprécié de notre enfance.

Bonne nouvelle pour les fans de Pixar et de LEGO : un tout nouveau set dédié à Wall-E et Eve vient d’être dévoilé. Prévu pour le 1er septembre 2025, ce coffret LEGO Disney promet un joli moment de construction et une belle dose de nostalgie.

Deux icônes réunies en briques LEGO

Ce set LEGO de 811 pièces permet de recréer les deux robots stars du film de 2008. Wall-E, avec ses yeux expressifs et son corps articulé, est plus attachant que jamais. À ses côtés, Eve affiche une silhouette lisse, fidèle à son design tout en courbes. Même si les dimensions exactes de ce set LEGO ne sont pas encore connues, les premières images sont prometteuses. Le duo semble pensé pour être exposé ensemble. Le tout, dans une mise en scène qui fera son effet sur une étagère ou un bureau.

Proposé à 69,99 €, ce set Wall-E & Eve reste accessible tout en offrant une belle expérience de montage. Il s’adresse aussi bien aux collectionneurs adultes qu’aux fans d’animation à la recherche d’un bel objet à assembler. Les précommandes LEGO ne sont pas encore ouvertes, mais plusieurs sites spécialisés l’ont déjà référencé. Il est donc possible de l’ajouter à sa liste de souhaits pour ne pas manquer l’ouverture des réservations.



Regardez-moi ça, comme il est adorable ce set LEGO. On craque à la rédac.

Une rentrée sous le signe de l’émotion

Après des sets inspirés de La Petite Sirène, Lilo & Stitch ou Encanto, LEGO continue de rendre hommage aux grands classiques Disney. Avec Wall-E, la marque s’attaque à l’un des films les plus émouvants du catalogue Pixar. On ne sait pas encore si des fonctionnalités spéciales sont prévues (comme des éléments mobiles ou des surprises cachées), mais l’enthousiasme des fans est déjà là. Sur les forums, nombreux sont ceux à évoquer un achat « day one ». Et il faut bien admettre que ça donne bien envie comme set LEGO...

Source : bricksup