La plateforme Disney+ profite elle aussi de cette nouvelle semaine, juste avant les fêtes, pour proposer du contenu conséquent, aussi bien du côté des séries que des films. Que peut-on découvrir ?

Disney+, comme Netflix ou Prime Video, profite des fêtes pour faire rêver le public avec des films et des séries juste avant Noël. Un plaid, un thé ou un chocolat chaud, quelque chose à grignoter, et c’est parti pour de nombreuses heures de films et de séries.

Les films de la semaine du 15 au 21 décembre sur Disney+

Le 16 décembre, Disney+ ouvre la semaine avec Ballerina, un film d’action nerveux situé dans l’univers de John Wick, porté par des combats chorégraphiés et une violence stylisée assumée. Les Rivières Pourpres permet de replonger dans un thriller sombre et glaçant, marqué par son ambiance pesante et son duo d’enquêteurs devenu culte. Vicky complète cette journée avec une proposition plus légère, centrée sur la comédie et les relations familiales.

Le 19 décembre sur Disney+, la plateforme élargit encore son offre. Blanche-Neige s’adresse au public familial, tandis que Go Fast mise sur une action brute ancrée dans les réseaux de trafic et les courses-poursuites. La Terre des Hommes et Le Prix du Succès proposent des drames plus réalistes, centrés sur les choix de vie et leurs conséquences. Lulu Femme Nue et Un Divan à Tunis ferment la marche avec des récits intimistes, portés par des personnages en quête de sens. Clairement le jour et la nuit entre les ambiances de l'ensemble de ces films. Voici tous les films de la semaine sur Disney+ :

16/12 Ballerina Les Rivières Pourpres Vicky

19/12 Blanche-Neige Go Fast La Terre des Hommes Le Prix du Succès Lulu Femme Nue Un Divan à Tunis



Bande-annonce en anglais

Le séries de la semaine du 15 au 21 décembre

Du côté des séries, Disney+ renforce son catalogue animation avec l’arrivée des saisons 12 à 16 de One Piece dès le 17 décembre. Un ajout conséquent qui permet de suivre l’évolution de l’équipage du Chapeau de paille, entre affrontements majeurs, arcs narratifs clés et montée en puissance des enjeux. Enfin, Tracker revient avec sa saison 3. La série poursuit ses enquêtes tendues, avec un rythme soutenu et une narration efficace pour les amateurs de thrillers contemporains. Pas mal non ?

17/12 One Piece - Saisons 12 à 16 Tracker - Saison 3



