Disney+ va opérer de très nombreux changements pour ses programmes, c'est acté, et Mickey a également enclenché ses premières mesures pour partir à la chasse au partage de compte. Malgré tout, la plateforme veut continuer à chérir ses utilisateurs, et à l'instar de Netflix et Prime Video, Disney+ enchaîne des nouvelles sorties pour garnir son catalogue. Cette semaine, on a pas mal de choses à se mettre sous la dent, notamment un programme très attendu qui vend beaucoup de rêve aux fans de la firme.

Toutes les sorties Disney de la semaine, entre rêve et frisson

Oui, Disney va souffler sa centième bougie, et pour fêter ça, la firme a préparé un court-métrage assez incroyable, Il était une fois un studio. Ce petit film retrace l'histoire du studio et de ses héros de dessin animé, mais pas que… Ce petit film est une véritable lettre d'amour aux fans de Disney et promet un festival de clin d'œil et de caméos. Non seulement un grand nombre de personnages seront présents, mais en prime, ils seront doublés par leurs acteurs originaux. C'est la classe.

Il était une fois un Studio débarque dès ce lundi 16 octobre et nous vend déjà du rêve, mais ce n'est pas la seule nouveauté de la semaine. Disney+ prépare doucement Halloween et ça se sent, la plateforme accueillera cette semaine plusieurs programmes horrifiques, certains pour les petits et grands enfants que nous sommes comme Zombies 3 ou encore la série Molly McGee et le Fantôme, et d'autres résolument destinés à un public adulte avec le film d'épouvante Excroissance. De quoi passer un Halloween bien flippant comme il faut, d'autres films et séries d'horreur sont d'ailleurs attendus dès la semaine prochaine. Avis aux amateurs.

Cerise sur le gâteau, Disney+ nous ressort l'un de ses plus gros succès sous un nouveau jour. Werewolf by night, sensation de 2022, revient cette semaine, mais en couleur cette fois. Une nouvelle qui a beaucoup fait réagir sur les réseaux sociaux. Certains sont heureux de la nouvelle, mais d'autres certainement pas. Il faut dire qu'en noir et blanc, le film avait du cachet, une vrai patte artistique. A voir ce que cela donnera en couleur maintenant.

Les films et séries Disney + du 16 au 22 octobre 2023

FILMS DISNEY+

Il était une fois un Studio - 16/10 "100 ans d'histoires, 100 ans de magie. Un court-métrage bourré de personnages iconiques qui retrace l'histoire du studio et bien plus encore."

- 16/10 Excroissance - 18/10 "Une jeune créatrice de mode voit sa vie bouleversée lorsque ses pensées intérieures les plus sombres se manifestent sous la forme d'une chose qui ne cesse de croître."

- 18/10 Zombies 3 - 20/10 "Zed et Addison entament leur dernière année au lycée de Seabrook, dans la ville devenue un refuge pour les monstres comme pour les humains. Zed espère obtenir une bourse d'athlétisme qui fera de lui le premier zombie à aller à l'université, tandis qu'Addison se prépare pour la première compétition internationale de pom-pom girls. Bientôt, des extraterrestres apparaissent à Seabrook."

Werewolf by Night ( en couleur ) -20/10 "Par une nuit sombre, une cabale secrète de chasseurs de monstres sort de l'ombre et se réunit dans un sinistre temple après la mort de leur chef. Dans un mémorial étrange et macabre, les participants sont poussés dans une compétition mystérieuse et mortelle pour une relique puissante - une chasse qui les amènera finalement à faire face à un monstre dangereux (tout ça, en ,couleur cette fois donc)."

SERIES DISNEY+

Molly McGee et le Fantôme - saison 1 - 18/10 "Récemment arrivée dans une nouvelle ville et une nouvelle maison avec ses parents et son frère après de nombreux déménagements, la jeune Molly McGee va vite réaliser qu’elle partage sa chambre au grenier avec Scratch, un fantôme grincheux et colérique !"

