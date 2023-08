Disney+ vient de lâcher une vraie bombe, et ce n'est malheureusement pas une bonne nouvelle. Mickey s'attaque à vos portefeuilles et ça va faire très très mal. Le revirement est soudain et plutôt radical.

Ça y est, c'est acté, Disney+ va s'attaquer aux finances de ses utilisateurs et tenter d'endiguer l'hémorragie que provoque le fameux partage de compte. Comme Netflix, Disney se défend comme il l'entend et estime que le partage de compte n'est pas une très bonne chose. Jusqu'ici, la plateforme permettait à plusieurs utilisateurs qui ne sont pas du même foyer de profiter d'un seul profil, mais ça, c'est terminé. Et comme si ça ne suffisait pas, Mickey va bientôt changer ses abonnements et vous demander de payer plus si vous souhaitez conserver vos privilèges actuels. Mais grand seigneur, il proposera une formule pas chère, ne vous inquiétez pas.

On se souvient de toutes les réactions qu'ont provoquées la fin du partage de compte Netflix, les augmentations des abonnements et l'arrivée d'une formule avec publicités. Ce fut un véritable raz-de-marée de critiques et de colère sur les réseaux sociaux, mais le fait est aussi que la plateforme va très bien et que la gronde n'a pas fait plier le géant de la VOD. Plus fort encore, la fin du partage de compte a eu l'effet escompté et le nombre d'abonnés a été décuplé. Du coup, comme si de rien n'était, Disney+ a décidé de suivre l'exemple et de faire de même.

Changement d'offre Disney+ et hausse des prix

Dès novembre 2023, la plateforme SVOD Disney verra son offre d'abonnement croître et une nouvelle formule avec publicités sera proposée au tarif de 5,99 €. Au passage, l'offre standard actuelle perdra une partie de ses privilèges. Il ne sera plus possible de regarder des films en 4K ni de profiter du Dolby Atmos, mais le prix de 8,99 € lui, ne changera pas. C'est là qu'entre en jeu la nouvelle offre Premium à 11,99 € (3 € plus chère) qui, quant à elle, propose du streaming jusqu'en 4K, le HDR, et la prise en charge du Dolby Atmos. Ces changements seront appliqués dès le 20 novembre 2023.

Sachez que par défaut, les abonnés actuels passeront d'office à l'offre Premium et seront donc, dès le 6 décembre, facturés automatiquement 11,99 € au lieu de 8,99 €. Il faudra donc bien penser à faire le changement d'abonnement avant facturation !

Oui, finalement, cette nouvelle proposition Premium n'est autre qu'une augmentation de prix de l'abonnement standard actuel, ni plus, ni moins. Autant vous dire que la pilule a beaucoup de mal à passer auprès des utilisateurs.

Fin du partage de compte pour Disney+

En plus de cette nouvelle, le grand patron Bob Iger a profité du dernier appel financier pour déclarer que dès 2024, Disney+ partirait à la chasse au partage de compte. « Disney commencera à mettre à jour ses accords d'abonnement avec des conditions supplémentaires, mais aussi la politique de partage plus tard cette année et déploiera également des tactiques pour stimuler la monétisation ».

Voilà c'est dit, la fête est fini chez Disney+. La firme étudie actuellement différentes façons de s'occuper du problème et les choses devraient bouger dès l'année prochaine. Iger affirme que l'entreprise en fait actuellement « une véritable priorité », et il pense qu'il y a ici « une opportunité pour nous aider à développer l'entreprise ». Pour le moment, nous n'avons aucune date pour la mise en place de ces nouvelles mesures, mais elles arrivent bel et bien. Vu que Disney+ surveille Netflix de près, il y a fort à parier que l'on devrait se retrouver avec une proposition similaire, à savoir la possibilité d'ajouter des profils supplémentaires sur le même compte moyennant un petit supplément moins cher qu'un abonnement standard. L'avenir nous le dira.

Alors, comment prenez-vous la nouvelle ?