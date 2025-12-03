Des années de mystère et de foreshadowing nous ont menés à l’un des arcs les plus riches en révélations : God Valley. Autrefois une île mystérieuse au destin funeste, elle a livré tous ses secrets avant d’être effacée de la carte. Ce lieu, théâtre d’affrontements historiques que l’on a hâte de voir animés, n'existe plus, mais le destin des survivants continue d’être révélé. Le chapitre 1168 de One Piece poursuit donc la tendance des derniers mois en offrant de nouveaux flashbacks, riches en révélations saisissantes. On fait le point sur ce qui a leaké.

Premiers leaks pour le chapitre 1168 de One Piece

Eiichiro Oda avait déclaré il y a quelques années que lorsque Shanks apparaîtrait fréquemment, cela signifierait que la fin du manga approchait. Aucun doute, nous sommes proches de la dernière ligne droite. Le chapitre 1168 de One Piece s’ouvre donc sur la mort d'Ida, survenue un jour de neige. Hardal et Hajrudin pleurent amèrement sa disparition, tandis que Loki, prisonnier, souffre en silence. Nous faisons alors un bond de 14 ans dans le passé, avant les aventures actuelles de Luffy et de ses amis. Shanks, qui devait accepter le Pacte des Profondeurs, réservé à treize individus triés sur le volet par Imu, ne s’est pas présenté. À la place, les plus hautes autorités du Gouvernement Mondial ont décidé de promouvoir Harald et de faire de lui un Chevalier Divin.

Le chapitre 1168 de One Piece prend ensuite le temps d’explorer davantage le passé d’Harald. Suite à ces événements, il gagne en puissance et, surtout, l’immortalité. Imu lui ordonne alors de créer un « Cercle des Profondeurs » à Erbaf, puis de lever une armée de géants pour le Gouvernement Mondial. Le chapitre de One Piece se termine sur l’arrivée de Loki et de Jarul au château, nous laissant dans l’attente la suite des événements et surtout de ce qui est arrivé à celui qui nous narre ces longs flashbacks. Mais pour découvrir ce qui se passera ensuite, il faudra patienter un peu. C'est confirmé, le manga sera en pause la semaine prochaine. Le prochain chapitre devrait ainsi nous plonger encore dans le passé. Cela fait très longtemps que lecteurs n'ont plus Luffy et ses amis, mais l'attente devrait en valoir la chandelle au vu des nombreuses révélations.

