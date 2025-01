La fièvre des jeux de cartes à jouer et à collectionner (JCC) ne désemplit pas. On pense souvent à de grosses licences, comme Pokemon ou Magic The Gathering. De temps à autre, des nouveaux tentent parfois leur chance pour se faire une place sur le marché. Parmi les derniers qui se sont véritablement imposés, on ne peut pas passer à côté de Disney Lorcana. Le jeu connaît une belle popularité depuis son lancement et compte bien continuer sur cette voie. En effet, de belles nouveautés viennent d'être annoncées.

Disney Lorcana dévoile de nouveaux sets pour 2025

De décembre à janvier, l'actualité est bien mouvementée pour Disney Lorcana ! De fait, les joueurs se sont réunis dernièrement pour le championnat européen, puis nord-américain. Le fabricant Ravensburger a profité de ces événements pour dévoiler les prochains sets du JCC. Préparez-vous à retrouver une fois de plus les personnages préférés de votre enfance pour les mettre en jeu sur la table !

Le set 7 de Disney Lorcana aura définitivement du chien

Il commençait à le teaser, le set 7 de Disney Lorcana, « L'Île d'Archazia » trouve enfin sa date de sortie. Vous pourrez vous le procurer à compter du 7 mars 2025 dans les boutiques spécialisées. Puis, il investira les étals des magasins généralistes le 21 mars. Ce nouveau set fera la part belle aux amis à quatre pattes des films d'animations Disney, avec Volt en tête sur les boosters, mais aussi Belle, de La Belle et le Clochard.

C'est encore à confirmer, mais ce set s'accompagnerait d'une nouvelle mécanique pour Disney Lorcana. Intitulée « Pet » (probablement « Compagnon » en français), elle devrait permettre d'apporter du soutien à vos personnages en jeu grâce à des cartes spécifiques. Cela collerait en tout cas avec la mise en avant de nos boules de poils préférées.

Le set 9 sera « Fabuleux »

Alors que « L'Île d'Archazia » trouve sa place dans votre agenda, les sets suivants donnent de leurs nouvelles. On sait déjà que le 8ᵉ portera le nom du « Règne de Jafar ». Pas plus de détail, à part des « plans machiavéliques » évoqués dans un post du compte officiel de Disney Lorcana. L'antagoniste phare d'Aladdin sera donc au cœur de ce prochain lot de cartes, attendu au deuxième trimestre 2025.

Mais la grosse actualité tombée hier concerne le set 9 de Disney Lorcana. Un premier visuel présentant Mickey et Minnie sur un carrousel a été révélé pour donner le nom et la date de cette nouvelle extension. Elle s'appellera « Fabuleux » et sera disponible à partir du troisième trimestre de 2025. Il faudra attendre pour plus de précision sur la sortie. Mais, comme pour le chapitre 6, nous vous tiendrons au courant pour être les premiers sur le coup.