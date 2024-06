Les jeux de cartes à jouer et à collectionner (JCC, ou TCG en anglais) reviennent sur le devant de la scène. Alors que Pokémon, un des leadeurs du genre, remet en lumière ses collection via une série d'animation, c'est Disney qui a fait sensation l'an dernier avec sa propre licence créée en collaboration avec Ravensburger : Lorcana ! Vos héros préférés des films d'animation Walt Disney Pictures s'affrontent dans des combats stratégiques et magiques. Le but ? Être le premier à récolter 20 points de Lore pour remporter la partie.

Si vous n'avez pas ou peu entendu parler de Lorcana, ce n'est pas étonnant. Contrairement à ses productions faites pour taper haut dans le box-office, Disney mise ici sur un marché de niche. Bien sûr, les fans se ruent sur les nouvelles cartes. Mais ceux qui font véritablement des parties de TCG s'intéressent aussi au phénomène. Car, Lorcana n'est pas qu'une machine à faire des sous, c'est un vrai jeu. Et la dernière extension en date promet d'apporter encore plus de challenge !

Le chapitre 4 de Disney Lorcana est un renouveau

La nouvelle extension de cartes Disney Lorcana apporte un vrai vent de fraîcheur ! D'abord, “Le Retour d’Ursula” ajoute évidemment de nouveaux personnages et d'autres apparences et pouvoir pour ceux existants. On y voit la princesse Anna de La Reine des Neiges revêtir une armure pour monter au front. Surveillez également les cartes Mulan, car il y a du très rares de ce côté.

Mais, ce qui va véritablement rebattre les cartes, c'est le nouveau mode de jeu. Maintenant, avec le chapitre 4, Lorcana s'ouvre au PvE avec “La Quête des Illumineurs”. Cette “quête” est proposée sous forme de coffret dédié. Ce mode jouable en solo ou en coopération, pour venir à bout d'Ursula dans un match encore plus challengeant.

Ainsi, Lorcana revient avec 204 nouvelles cartes, comme prévu. En plus, comptez sur des cartes spécifiques au PvE. Comme à chaque fois, l'extension sort sous forme de Booster comprenant des cartes aléatoires et des decks dont le contenu ne varie pas. Retrouvez le Chapitre 4 en vente chez les revendeurs spécialisés et les boutiques culturelles, et découvrez avec nous le contenu des deux decks, qui font notamment la part belle aux films Hercules et Encanto.

© Disney / Ravensburger.

Contenu du deck Anna x Hercule – Saphir x Acier

Anna — Bravant la tempête x3

Anna — Cœur sincère x1

Basil — Détective privé x2

Aurore — Princesse Royale x3

Aurore — Princesse sereine x3

Polochon — Compagnon de la collectionneuse x2

Pascal — Animal de compagnie curieux x2

Prince Philippe — Galant défenseur x1

Raiponce — Artiste sensible x1

Mickey Mouse — Détective x2

Sisu — Amie pleine de sagesse x2

Chef transformé — Poêle du château x2

Creuse encore et encore — Action x2

J’en ai rêvé — Action x2

Aladdin — Sabreur résolu x3

Ariel — Sirène déterminée x3

Hercules — Héros bien-aimé x1

Kida — Guerrière royale x3

Li Shang — Capitaine impérial x2

Ling — Soldat impérial x2

Mickey Mouse — Porte-étendard x3

Mulan — Combattant en armure x2

Robin des Bois — Hors-la-loi adoré x3

Philoctète — Instructeur direct x1

Il me reste un espoir — Action x1

Fracasser ! — Action x1

Arc impérial — Objet x3

Thèbes — Le Joyau de la Grèce x3

Contenu du deck Mirabel x Bruno – Ambre et Émeraude