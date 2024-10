Les jeux de cartes à collectionner et à jouer ont la cote. Le JCC Pokemon et Magic sont plus populaires que jamais, quand Disney poursuit son entrée sur le marché avec Lorcana. Après un compliqué, car Ravensburger avait sous-estimé l’engouement autour du jeu, le JCC continue de cartonner. Chaque nouvelle extension est un véritable événement pour les amoureux de la marque et il arrive encore que les stocks puissent manquer à leur lancement. Il n’y a pas dix-mille solutions pour s’assurer d’obtenir son précieux, réserver ses exemplaires à l’avance. Justement, les précommandes sont ouvertes.

Le Chapitre 6 de Lorcana dispo en précommande

Avis aux amoureux de Disney atteints de la collectionnite aiguë, les précommandes pour Lorcana - La Mer Azurite Chap 6 sont officiellement ouvertes. La prochaine extension du JCC incontournable mettra à l’honneur le duo Tic et Tac, mais aussi les personnages de Les Nouveaux Héros qui rejoignent le jeu pour la première fois. Les joueurs pourront donc retrouver de beaux noms comme Baymax, Hiro Hamada, Honey Lemon, Wasabi, Go Go Tomago et Fred. Le set Disney Lorcana TCG : La Mer Azurite proposera en outre deux decks préconstruits, un Trésor des Illumineurs et des accessoires en pagaille dont deux tapis à l’effigie d’Elsa de la Reine de Neiges. En prime, un coffret cadeau Stitch sera également commercialisé pour les fêtes.

Autant dire que le succès s’annonce immédiat, et mieux vaut réserver son exemplaire pour ne pas être pris de court lors de la sortie du chapitre 6 de Lorcana, prévue pour le 15 novembre dans les boutiques spécialisées et les boutiques et parcs Disney et le 27 novembre partout ailleurs. Micromania vient tout juste d’ouvrir les précommandes, donc mieux vaut ne pas trainer si vous souhaitez acheter vos boosters, display ou autres decks de Lorcana. Voici un récap de toutes les offres disponibles :

