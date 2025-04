Particulièrement attendue par les collectionneurs et les joueurs de cartes Magic: The Gathering, cette énorme nouveauté est désormais enfin disponible.

Tandis que l'univers de Magic va bientôt s'étoffer d'un film ou encore d'une série d'animation, c'est cette fois le jeu de cartes en lui-même qui fait l'objet d'une grande annonce : la disponibilité d'une nouvelle extension. Celle-ci devrait par ailleurs beaucoup plaire aux fans de la première heure, et aussi aux fans de dragons. On ouvre le booster pour voir tout cela plus en détail.

Une extension draconique marque un grand retour pour l'univers de Magic

L'arrivée d'une nouvelle extension sur Magic est toujours l'occasion de ravir les collectionneurs et les joueurs avec de toutes nouvelles cartes et mécaniques. Cette fois, la chose se fait en plus avec une certaine nostalgie, sous la forme de Tarkir : la tempête des dragons. Comme son nom l'indique, cette extension nous fait retourner dans le monde légendaire de Tarkir, qui oppose de puissants dragons sauvages et de redoutables tribus.

Cette nouvelle extension de Magic va donc ajouter tout un tas de nouvelles créatures, terrains et mécaniques pour renforcer les decks des joueurs, ou en créer de nouveaux. Tarkir oblige, l'ensemble tourne d'un côté autour des dragons pour les invoquer via différents moyens. De l'autre, les cinq clans de Tarkir viendront proposer des cartes thématiques avec de nouveaux mots-clés spécifiques à chaque clan : Endurer, Rafale, Renouveau, Mobilisation ou Harmonie. À noter que chaque clan utilise trois couleurs de mana, afin de renforcer certaines synergies dans des decks centrés sur les mêmes couleurs.

L'extension Tarkir : la tempête des dragons est donc d'ores et déjà disponible sur Amazon ou les boutiques spécialisées. À noter qu'elle est également disponible au format dématérialisé sur MTG Arena depuis le 8 avril. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur le site officiel de Magic, cité en source ci-dessous, de même que certaines boutiques où vous pourrez démarrer votre collection, si cela vous intéresse.

Sources : Site officiel de Magic ; Amazon ; Wizards of the Coast