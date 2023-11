Les cartes à collectionner, c'est une entreprise très sérieuse à laquelle beaucoup de gens se consacrent. Les maîtres en la matière, c'est Pokemon et Yu-Gi-Oh, mais ça n'empêche pas d'autres sociétés de se prêter au jeu. C'est le cas de Disney Lorcana et ses cartes qui se retrouvent rapidement en rupture de stocks. On le sait, la firme prépare dans l'ombre un nouveau chapitre, et visiblement, ce dernier a leaké sur les réseaux sociaux. Voici les futurs ajouts pour votre collection.

Un leak pour le chapitre 3 de Disney Lorcana

Si vous avez grandi avec Disney, alors il est difficile de résister à l'offre de Lorcana. Le principe est simple, c'est un jeu de cartes à collectionner et à jouer, mais avec des personnages de la société aux grandes oreilles. On retrouve ainsi Mickey, Winnie l'Ourson, Elsa ou encore Simba du Roi Lion. Au vu du concept, on pouvait s'attendre à un succès démentiel, et ça n'a pas loupé : en peu de temps, les cartes du Chapitre 1 ont été épuisées jusqu'à la dernière. Une réédition est prévue, mais en attendant, celles du Chapitre 2 sont enfin sorties.

Rise of the Floodborn, c'est la nouvelle extension de Disney Lorcana qui vient tout juste d'arriver en magasins. Elle est également attendue le 1er décembre 2023 en ligne. C'est le moment de profiter des belles nouveautés apportées par les cartes inédites du Chapitre 2. Seulement voilà, les fans ont à peine eu le temps de se jeter dessus qu'un énorme leak a frappé. Il concerne les cartes du Chapitre 3 qui n'a même pas encore de date de sortie à déclarer.

Au menu, on a Peter Pan, Capitaine Crochet, la lampe d'Aladdin, mais aussi une version inédite de Simba et Stitch. D'ailleurs, des dessins animés comme Atlantide, l'empire perdu ou La Planète au trésor ont maintenant des cartes à leur effigie. Ça en fait des exemples, et encore, on ne fait que gratter la surface. Comme on l'a déjà dit, le leak est massif et de nombreuses cartes ont été dévoilées. Visiblement, on n'a pas affaire à la totalité des ajouts du Chapitre 3, mais il faut avouer que c'est assez impressionnant.

Le premier chapitre est de retour

Pour information, on vous conseille de récupérer très rapidement les cartes de Rise of the Floodborn. Si on se fie à ce qui s'est passé avec le Chapitre 1, la rupture de stock va vite se produire. Fort heureusement, en réponse à cet épuisement, Disney a répondu avec une offre spéciale : une collection Disney100 Edition. C'est un tirage limité qui ne devrait pas être réimprimé, mais qui reste un bon moyen de se procurer des cartes qui ne sont plus disponibles sur le marché. Voici ce que le coffret « Un Héritage Magique : Disney 100ème Anniversaire Edition Collector » renferme :

6 cartes du Chapitre 1 avec des illustrations uniques de Mickey, Elsa, Génie, Stitch, Maui et Maléfique, par des animateurs de Walt Disney Studios

4 boosters L'Ascension des Floodborn

Si vous avez raté l'occasion, soyez sans craintes. En effet, Ravensburger commercialisera une nouvelle fournée du chapitre 1 au premier trimestre 2024.