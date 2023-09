Les fans de Disney ont tous une ou plusieurs licences favorites dont ils se rappellent avec émotion. Avec Disney+, il est d'ailleurs très facile de replonger dans ces beaux souvenirs. Le géant américain sait bien que son public est prêt à casser la tirelire pour du nouveau contenu autour des films et personnages qu'il adore. C'est ce qui explique l'immense succès de Disney Lorcana, le nouveau jeu de cartes à collectionner sorti cet été. Après un chapitre 1 rapidement en rupture de stock à cause d'une demande trop élevée, le chapitre 2 vient juste de dévoiler ses nouvelles cartes. Là encore, tous les fans devraient se jeter dessus à son lancement.

Le chapitre 2 de Disney Lorcana dévoilé

Le site officiel de Disney Lorcana révélé officiellement le nom du chapitre 2 de la collection : Rise of the Floodborn. Il contiendra 200 cartes issues des franchises mythiques de Disney. Les licences inédites à débarquer dans ce pack sont Blanche-Neige et les Sept Nains, Winnie l'ourson, Zootopie, Le Livre de la jungle, Pinocchio, Raya et le Dernier Dragon et Basil, détective privé. On peut déjà découvrir les magnifiques visuels des cartes de Winnie ou de Tiana. Quelques personnages comme Belle ou Gaston, déjà présents dans le premier chapitre, apparaissent aussi avec un nouveau design. Si vous faites partie de ceux qui jouent en plus de collectionner, sachez qu'une statistique de résistance apparaît désormais sur les cartes. Elle permet au personnage visé de réduire les dégâts reçus du montant indiqué.

Il existe plusieurs moyens de mettre la main sur des cartes de ce set. Les starter decks comprennent 60 cartes, le minimum pour commencer à jouer, ainsi qu'un booster. Les packs booster, eux, contiennent 12 cartes au hasard pour compléter votre collection petit à petit. S'ajoute à cela le set Illumineer’s Trove avec ses deux boîtes de decks et huit Booster.

Une édition spéciale avec des cartes uniques

Enfin, à l'occasion du 100e anniversaire de Disney, un set spécial Disney Lorcana : Disney100 Edition sera commercialisé. Il contiendra six cartes de chacun des deux premiers chapitres. Elles auront en revanche un design alternatif avec une finition holographique satinée. Comme pour la première collection de Disney Lorcana, le set Rise of the Floodborn sortira d'abord dans les points de vente spécialisés le 17 novembre avant un lancement généralisé le 1ᵉʳ décembre. Il faudra aussi attendre cette date pour récupérer la Disney100 Edition. Tout risque de partir très vite, surtout cette édition collector qui devrait coûter assez cher. On vous conseille vraiment de rester à l'affût de l'ouverture des précommandes de chaque revendeur pour ne pas rester sur la touche. Rappelons que Ravensburger commercialisera une nouvelle fournée du chapitre 1 au premier trimestre 2024 pour ceux qui l'ont raté.