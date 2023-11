Disney s'apprête à sortir son nouveau film, Wish. Ce dernier est très attendu par les fans, et visuellement, il promet déjà d'être une franche réussite. Pourtant, malgré cette animation alléchante, la firme pourrait peut-être prendre une décision radicale pour ses prochains longs-métrages. Ce ne serait pas vraiment un grand tournant, mais plutôt un retour aux sources. Et visiblement, ça a été plus ou moins confirmé.

Un retour à la 2D pour Disney ?

Vous l'avez sans doute remarqué dans les trailers, mais Wish possède des visuels assez particuliers. C'est de la 3D, certes, mais le style rappelle l'époque de la 2D. En parlant de l'usage de la 2D, ça fait bien longtemps qu'on ne la voit plus utilisée dans des films Disney. La dernière fois, c'était pour Winnie l'Ourson en... 2011. Elle est donc aux abonnés absents depuis environ 12 ans. Certaines personnes regrettent d'ailleurs cette disparition, et aimeraient qu'il y ait un peu de « variété » sur ce plan dans les futures productions de la firme. Eh bien, soyez rassuré, car ça va probablement être le cas dans les années à venir.

C'est en tout cas ce qu'a l'air de dire Chris Buck, co-réalisateur de Wish, lors d'une interview pour The Direct. Ce dernier ne semble pas réticent vis-à-vis de l'usage de la 2D dans un autre film Disney. Chose amusante, il y avait déjà réfléchi pour le personnage de Star dans Wish. Les premiers tests étaient alors en 2D, avant de se rabattre sur la 3D. « Ce film a été inspiré, évidemment, par l’héritage et l’animation 2D. Et le style de Wish a un aspect un peu 2D au niveau des lignes sur les personnages. Nous avons d'ailleurs fait les premiers tests avec Star en 2D. Mais oui, je pense que nous allons continuons à explorer ça ». On imagine donc assez bien que la réception et le succès de Wish aideront certainement la firme à revenir, ou non, à d'anciennes méthodes de production.

À quand un nouveau film en 2D ?

On pourrait donc bien avoir affaire à un vrai retour de la méthode classique qui était employée depuis la nuit des temps par Disney. Mais est-ce qu'on peut vraiment faire confiance aux propos du réalisateur ? Il n'est pas le seul décisionnaire, et la société n'a pas l'air de vouloir revenir à la 2D. Selon quelques personnes, le 100e anniversaire de l'entreprise aurait été le moment idéal pour faire une annonce. Malheureusement, c'est Wish qui a en quelque sorte le rôle de représenter l'héritage de Disney.

De plus, il ne faut pas oublier qu'en 2013, le studio d'animation a licencié presque tous les membres de la division qui se chargeait de faire les dessins à la main. Sans ça, difficile de proposer un film en 2D. Par contre, du côté des séries, c'est une autre histoire. En effet, Tiana doit débarquer sur la plateforme Disney+ à une date indéterminée. Elle s'inscrit dans l'univers de La Princesse et la Grenouille sorti en 2009, un long-métrage en 2D. Elle devrait ainsi - normalement - être dans le même style pour ne pas perturber l'esthétique de base.