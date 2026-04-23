Avant la sortie d'Avengers Doomsday au cinéma, le dernier gros film Marvel en date à ne pas manquer est disponible dès aujourd'hui sur la plateforme SVOD Disney+.

En attendant l'arrivée du sur le papier très prometteur Avengers Doomsday dans les salles obscures le 18 décembre 2026, Disney+ accueille aujourd'hui dans son catalogue un récent film Marvel qui fait office de prologue à celui à venir, et qui met en avant une famille iconique des comics Marvel, et qui en prime à su conquérir son public au box-office.

Un arrivage Fantastique sur Disney+ en attendant Avengers Doomsday

Si le programme de Disney+ pour le mois d'avril 2026 était principalement porté par des séries comme Maul - Seigneur de l'Ombre ou les retours de Malcolm et Scrubs, le programme cinéma de la plateforme aux grandes oreilles avait également quelques grosses sorties à surveiller. Tel est le cas aujourd'hui avec l'un des derniers films en date, qui en prime a connu un joli succès critique et commercial : Les 4 Fantastiques - Premiers Pas.

Pour incarner cette iconique famille des 4 Fantastiques dans une version rétrofuturiste style Art Déco de la Terre, désormais disponible en SVOD sur Disney +Marvel avait d'ailleurs mis les petits plats dans les grands avec Pedro Pascal (The Last of Us) en tant que Reed Richards alias Mr Fantastic ; Vanessa Kirby (Mission Impossible) qui joue Sue Storm alias La Femme Invisible ; Joseph Quinn (Stranger Things) qui a endossé le rôle de Johnny Storm alias La Torche Humaine, tandis qu'Ebon Moss-Bachrach (The Punisher Netflix) a pris les traits de Ben Grimm, ou La Chose. Julia Gardner (Ozark) complétait le casting en tant que Shalla-Bal, une version féminine du Surfeur d'argent.

Leur combat contre le titanesque Galactus a en tout cas contribué à rabibocher les spectateurs avec le MCU, en récoltant plus de 520 millions de dollars au box-office, et en posant les jalons pour l'arrivée de Dr Doom, le méchant légendaire de Marvel, et antagoniste principal d'Avengers Doomsday. En attendant cette sortie majeure de la fin d'année 2026, il est donc possible de re(voir) sa préquelle sur Disney+ dès aujourd'hui.

Source : Disney+