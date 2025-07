Les dieux de l’Olympe ne nous avaient pas oubliés. Dans une vidéo promo consacrée aux sorties Disney+ de 2025, un court extrait de Percy Jackson and the Olympians saison 2 vient d’être révélé. Et pas n’importe lequel. On y découvre une scène culte du deuxième tome, La Mer des Monstres : la fameuse course de chars à la Colonie des Sang-Mêlé. De quoi faire monter la hype à vitesse grand V.

Une scène emblématique enfin portée à l’écran sur Disney+

Le passage dure à peine quelques secondes lors du teaser Disney+. Mais pour les fans, il suffit à déclencher un raz-de-marée d’excitation. On y voit Annabeth en armure dorée, l’épée à la main, en plein combat dans l’arène. Les chars foncent, les lames s’entrechoquent. L’ambiance est là. Et surtout, la fidélité au livre saute aux yeux.

Dans La Mer des Monstres, cette course est un moment clé. Elle introduit la nouvelle dynamique du camp, mais aussi les tensions et les rivalités entre demi-dieux. La voir adaptée aussi tôt dans la communication de la saison 2 montre clairement une chose : Disney+ veut faire plaisir aux lecteurs.

Une saison fidèle au roman original

Après un accueil très positif pour la première saison, cette suite s’attaque au deuxième tome de la saga de Rick Riordan. On retrouvera Percy, Annabeth et Grover dans une nouvelle quête, bien plus dangereuse. Cette fois, direction la Mer des Monstres pour sauver un camp en péril… et découvrir quelques secrets de famille au passage.

Parmi les nouveautés, l’arrivée de Tyson, le demi-frère cyclope de Percy, jouera un rôle central. L’histoire promet d’être plus intense, plus émotionnelle, tout en gardant cet équilibre entre humour, action et mythologie qui fait tout le charme de la série.

Même si le teaser Disney+ ne montre qu’un bref extrait, il remplit parfaitement son rôle. Il rassure sur la direction artistique, sur la fidélité au livre, et sur l’énergie générale de la saison. Et surtout, il donne envie. Envie de retrouver Camp Half-Blood, envie de suivre Percy et ses amis dans leur nouvelle aventure, envie de replonger dans cet univers où chaque créature mythologique quand même assez classe.

Source : Disney+