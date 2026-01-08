Demon Slayer continue de faire rêver les fans du monde entier à l'écran. Cependant, la fin approche avec la trilogie conclusive prévue pour le cinéma.

Les rôdeurs de la nuit ont encore quelques aventures en réserve pour vous. Si Demon Slayer (Kimetsu no Yaiba) s'est déjà achevé sur papier, l'anime, lui, n'est pas terminé. Pour conclure la saga phénomène de Koyoharu Gotōge à l'écran, le studio ufotable a fait le choix de s'extirper du format court. En découle une trilogie de films, dont le premier volet est sorti l'an dernier en salles avec le succès qu'on lui connaît. Reste à savoir quand nous pourrons découvrir la suite. Les dates pourraient bien s'être confirmées.

Les deux prochains films Demon Slayer se précisent

Rien ne semble pouvoir arrêter Demon Slayer. Après avoir conquis les librairies, l'anime d'ufotable a fait exploser la popularité de l'œuvre. Pour autant, qui aurait pu imaginer que le premier film de la trilogie conclusive, La Forteresse infinie Partie 1, serait une telle réussite en salles ? Il a atteint des chiffres records, prouvant la force d'attraction des anime aussi bien en France que dans le monde.

Dès lors, les deux prochains volets sont particulièrement attendus. Mais ufotable garde encore le silence à leur propos. Cependant, le diffuseur Crunchyroll pourrait bien avoir vendu la mèche concernant le calendrier de sortie. Dans une récente interview accordée au journal The Guardian, plusieurs dates ont été mentionnées avant correction.

En effet, Mitchel Berger, vice-président exécutif et responsable du pôle cinéma chez Crunchyroll, a été entendu par le journal anglais à propos du succès actuel des anime. Or, l'article a fait état dans une première version de deux dates pour les prochains films Demon Slayer : la deuxième partie de La Forteresse infinie a été indiquée pour 2027, tandis que la troisième serait prévue pour 2029.

Ces informations ont toutefois été modifiées depuis, avec comme nouvelle précision : « aucune date de sortie spécifique n'a été confirmée ». Alors, simple projection du journaliste ou véritable confidence précoce de la part de Crunchyroll ? Difficile encore à dire. Néanmoins, deux ans d'écart entre chaque film ne semble pas aberrant. Bien qu'il ne faille prendre ces dates que pour des hypothèses à l'heure actuelle, nous pourrions bien voir la conclusion de Demon Slayer se décliner à l'écran d'ici à trois ans.

© Koyoharu Gotōge / ufotable.