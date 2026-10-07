Crunchyroll annonce la diffusion exclusive en SVOD du fim Demon Slayer La Forteresse Infinie 1 sur sa plateforme en février 2027. La date exacte est enfin tombée.

Le dernier film Demon Slayer sera disponible sur Crunchyroll le 17 février 2027. La plateforme de SVOD aura l'exclusivité de la diffusion en France. Vous savez donc vers quel service vous tourner pour voir ou revoir ce film d'animation qui a explosé des records dans les salles de cinéma en 2025. Son retour en streaming sera assurément un événement pour les fans d'anime en début d'année prochaine.

Le film record Demon Slayer sera disponible en exclusivité sur Crunchyroll en France

Demon Slayer La Forteresse Infinie 1 a été un véritable phénomène au cinéma en 2025. Première partie de ce triptyque grand format qui va conclure l'anime, elle a attiré tous les fans en salles et certainement plus encore. En France, il flirtait avec le million de spectateurs en moins d'une semaine, tandis qu'il est devenu le film d'animation le plus vu au Japon.

Dès lors, le public français se demandait quand il pourrait voir ou revoir Demon Slayer La Forteresse infinie en SVOD. L'annonce vient justement de tomber. Vous pourrez assister au début de l'affrontement final entre les piliers, Zenitsu et les Lunes Supérieures en exclusivité sur Crunchyroll dès le début de l'année 2027. On a la date pour la France.

Quand sortira Demon Slayer La Forteresse Infinie sur Crunchyroll ?

Le public français va enfin pouvoir regarder sans limite le film Demon Slayer La Forteresse infinie. Déjà disponible depuis plusieurs mois à l'étranger, notamment aux États-Unis, la France métropolitaine s'impatiente. Mais cette fois, ça y est, Crunchyroll vient de donner la date de sortie dans son catalogue SVOD :

Date de sortie en France : 17 février 2027

La fin de l'anime Demon Slayer va ainsi se décliner en trois parties. Le premier film La Forteresse infinie a fait des ravages dans les salles en 2025. Mais le public français doit donc attendre 2 ans avant qu'il ne soit disponible sur Crunchyroll. Si l'attente est bientôt terminée, nous n'avons cependant toujours pas de nouvelles pour les deux prochains volets de cette trilogie ultime.

Cela dit, on peut se demander si l'arrivée de Demon Slayer La Forteresse infinie sur Crunchyroll en France et ailleurs en février 2027 ne serait pas un signe pour la suite. Pour rappel, des rumeurs avaient rapporté que la deuxième partie pourrait sortir l'an prochain au cinéma, puis la troisième en 2029. Il faudra encore attendre une officialisation, mais on croise les doigts.