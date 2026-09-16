Crunchyrolle commence à dérouler son line-up pour l'automne à venir. Découvrez les premières nouveautés du mois d'octobre 2026 avec des suites très attendues et un anime événement en France.

Crunchyroll dévoile ses nouveautés pour le mois d'octobre 2026. L'automne va commencer fort avec des séries très attendues. Nous aurons notamment droit au retour des Carnets de l'apothicaire, mais aussi de Black Clover qui était resté longtemps dans l'ombre. Cela dit, la France posera un regard particulier sur l'adaptation du plus célèbre des mangas nés dans l'hexagone, Dreamland, qui s'offre son premier anime le mois prochain.

Les premiers anime d'octobre 2026 annoncés sur Crunchyroll

Ce mois d'octobre 2026 reste dans la droite tradition des temps forts dans le monde de la japanimation. De grosses séries feront leur retour le mois prochain sur Crunchyroll. La plateforme de SVOD vient de dévoiler son line-up. Autant vous dire qu'on va bien manger avec Les Carnets de l'apothicaire saison 3, qui vont confronter Mao Mao à de nouveaux enjeux à la cour après la grande révélation de Jinshi. D'un autre côté, les fans de Black Clover vont enfin connaître la suite de la grande aventure imaginée par Yūki Tabata avec l'arrivée de la saison 2.

Bien sûr, Crunchyroll va encore se fournir en nombreux isekai courant octobre 2026. Magical Explorer, Reborn as a Space Mercenary et d'autres encore rythmeront le simulcast de la plateforme. Cela dit, l'un des gros événement à ne pas manquer cet automne, ce sera la diffusion de Dreamland. Le manga français signé Reno Lemaire va enfin prendre vie à l'écran, 20 ans après le début de sa publication. Apprêtez-vous à découvrir l'histoire de Terrence Meyer, un élève en STMG à Montpellier qui s'envole vers un autre monde chaque nuit dans son sommeil.

Le calendrier des sorties d'octobre 2026

1 er OCTOBRE : FX Fighter Kurumi-chan – une étudiante se lance dans le monde du trading, va-t-elle gagner ou tout perdre ?

2 OCTOBRE : Les Carnets de l'apothicaire | saison 3 vf – après la rébellion, Mao Mao doit affronter une famine et l'immortalité.

3 OCTOBRE : A Tale of the Secret Saint – au bord de la mord, une jeune fille qui rêve d'être chevalière révèle ses pouvoirs. Black Clover | saison 2 – les chevaliers mages lancent un raid contre le Royaume de Spade. I'm Looking for a Zombie – série post-apocalyptique où une jeune fille quitte son village à ses risques et périls. Magical Explorer – isekai sur un jeune homme se réincarne dans le corps d'un perso secondaire dans un jeu vidéo pour adulte. Romelia War Chronicle – après une grande victoire et une rupture, l'héroïne veut reconstruire le royaume. Vertex Force – d'étranges événement vont bousculer une famille d'Okinawa qui cache un pouvoir secret.

4 OCTOBRE : Ao Ashi | saison 2 – retour au centre d'entraînement de football pour Ashito qui veut être reconnu en U-18. Even Though I'm a Super Timid Noble Girl, I Accepted the Bet From My Cunning Fiancé – Pia rompt ses fiançailles mais ça renforce les sentiments du fils du chancelier. Hotel Inhumans | saison 2 – les concierges d'un hôtel aux frontières de la mort prennent soin de leurs clients. Reborn as a Space Mercenary: I Woke Up Piloting the Strongest Starship! – un jeune homme est réincarné dans son jeu vidéo de batailles spatiales préféré. Uncle's Obsession with Cute Things – une rencontre inattendue oblige un otomen à affronter ses sentiments.

5 OCTOBRE : Love Potion, la sorcière mal-aimée – anime entre romance et sorcellerie. Reborn Goblin – un employé de bureau se réincarne en gobelin dans un monde de fantasy.

6 OCTOBRE : The Laid-Off Cheat-Granting Mage Enjoys a Second Lease on Life – un enchanteur renvoyé de sa guilde se venge et noue des amitiés surprenantes.

7 OCTOBRE : A Returner's Magic Should Be Special | saison 2 – un mage est renvoyé dans le passé pour tenter de sauver son monde de la désolation. Magic Knight Rayearth | vf dispo – trois amis sont envoyés dans un monde parallèle remplit de psycho-monstres. Sasaki and Peeps | saison 2 – l'oiseau adopté par un employé de bureau se révèle être un puissant mage. The Detective is Already Dead | saison 2 vf – une histoire de meurtre et de complet. The World's Strongest Witch – Lorna aspire à une vie tranquille mais reste une des sorcières les plus puissantes.

8 OCTOBRE : The Iceblade Sorcerer Shall Rule the World | saison 2 – Ray White a enfin gagné sa place à l'Institut magique, mais des rivalités éclatent.

9 OCTOBRE : Les Noces des lucioles – durant l'ère Meiji, une jeune femme propose à son assassin de l'épouser.

10 OCTOBRE : Paw & Palaces – six chats ont pour mission secrète de préserver de précieux souvenirs. The Vermilion Mask | vf dispo – un fabricant de masques veut retrouver ses créations pour les détruire.

11 OCTOBRE : Ace of the Diamond act | saison 2 part.2 – le club de baseball de Seigo participe à un nouveau championnant.

13 OCTOBRE : Chitose Is in the Ramune Bottle | partie 2 – le beau Saku fait des envieux mais a de nouvelles responsabilités au lycée cette année. Dark Machine The Animation – anime transmédia autour d'un jeu vidéo de fantasy populaire.

16 OCTOBRE : Dreamland | vf dispo – le plus célèbre shōnen sort enfin son anime.

