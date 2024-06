C'est un des manga les plus populaires du moment qui cartonne également en anime. Alors que la saison 4 de Demon Slayer est actuellement diffusée sur Crunchyroll, Netflix raccroche doucement les wagons en ajoutant la saison 3 à son catalogue, pour le plus grand plaisir des fans qui ne peuvent pas toujours se permettre d'avoir plusieurs abonnements à des plateformes de SVOD. Mais, prochainement, c'est un nouveau projet d'adaptation qui pourrait fortement les faire vibrer !

Une trilogie à venir pour Demon Slayer ?

C'est la nouvelle du jour et elle va beaucoup plaire aux amateurs de Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba. L'arc “Infinity Castle” du manga de Koyoharu Gotōge connaîtrait bientôt une adaptation. Toutefois, pas forcément comme on l'attendrait... De fait, ce sous-arc de la Bataille finale serait pensé pour sortir sous forme non pas d'un, ni deux, mais bien de trois longs-métrages. Cette rumeur a fuité par erreur via le site Jump Victory Carnival avant d'être supprimée.

Le projet viserait à rendre justice à la profondeur de cet arc. Très attendu des fans, il n'a pas encore eu droit à son adaptation dans l'anime. Celui-ci n'en est encore qu'à ”L'Entraînement des Piliers“. Mais, ceux qui ont lu le manga, c'est probablement l'un des plus importants. Il se distingue en effet par de grands affrontements et des révélations capitales pour Tanjiro et les autres pourfendeur de démons.

L'arc “Infinity Castle” compte presque 50 chapitres. Dès lors, l'adapter plutôt sous forme de films fait sens. Ce serait l'occasion de prendre le temps pour développer avec soin les événements et les personnages. De même, cela offrirait encore plus d'immersion. Nul doute que si tout cela est avéré, le studio ufotable saura retransmettre avec classe et émotion l'histoire captivante de cet arc. D'autant plus que Demon Slayer a déjà eu droit à une adaptation sous forme de long métrage avec le Train de l'infini, qui a très bien marché.

Notons que cette rumeur ne concerne que l'arc “Infinity Caste”. Aucune information n'a, pour le moment, fuité quand à l'ultime sous-arc qui lui fait suite. Alors, là aussi, se pose la question de la toute fin du manga sur nos écrans. Si la trilogie sort bel et bien et rencontre encore le succès, peut-être que la conclusion de Demon Slayer se fera sur grand écran ?