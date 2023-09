Récemment, Marvel et ses productions ont été l'objet de nombreuses critiques. Au-delà de l'aspect scénaristique, c'est parfois le rendu visuel lui-même qui est pointé du doigt, notamment en raison de l'abus d'effets spéciaux et de fonds verts. Si à une époque, comme pour Avengers, c'était un avantage indéniable, cela commence à lasser les spectateurs. C'est dans cette optique que Deadpool 3 compte bien surprendre son public.

Deadpool 3 veut marquer la différence

Le réalisateur Shawn Levy a révélé son engagement à tourner Deadpool 3 en privilégiant les décors réels au lieu des fonds verts, habituellement omniprésents dans les projets des Studios Marvel. Cette démarche vise à prévenir que le film ne se transforme en un "gâchis" de fonds verts, selon ses propres mots. Même si ce type de tournage comporte ses propres défis. Cette information a été confirmée lors d'une interview avec Total Film Magazine.

Au cours de cette dernière, il a réaffirmé son engagement et amour envers un tournage sur des sites réels, écartant ainsi l'utilisation de fonds verts et de décors numériques. Car il faut l'admettre, la surutilisation des fonds verts nuit grandement à l'immersion dans un film. C'est également pour cette raison que Disney a exploré des alternatives avec ses séries Star Wars et son système d'écran géant à 360 degrés.

Photo du tournage.

Visiblement, dès le début de la production de Deadpool 3, Levy était fermement opposé à l'utilisation de cette bonne vieille méthode qui a fait le succès de Marvel, déclarant :

Je ne voulais pas d'un autre film Marvel tourné sur un plateau avec fond vert et des extensions de décors numériques.

Le réalisateur est également revenu sur les fuites du tournage circulant sur Internet, montrant Deadpool et Wolverine. Levy accepte ces fuites comme le prix à payer pour l'authenticité des lieux de tournage. Pour conclure, dans la même interview, il a reconnu l'influence de l'héritage de la Fox sur les carrières de Ryan Reynolds, Hugh Jackman et la sienne, et a admis que cet héritage façonne l'intrigue de Deadpool 3. Une belle histoire en perspective.