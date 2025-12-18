Alors que les derniers épisodes ont encore fait sensation cette année pour l'anime DanDaDan, les équipes de productions ne tardent pas à donner des nouvelles de la suite. À la rentrée de septembre, nous apprenions avec bonheur le début de la production de la saison 3. Les équipes du studio Science Saru n'ont pas tardé à apporter de nouveaux détails sur la suite. Toutefois, cela risque de créer une petite déception chez certains fans.

La saison 3 de DanDaDan se prépare à son rythme

C'est incontestablement l'un des anime les plus appréciés de ces dernières années : DanDaDan reviendra pour une saison 3. Comme pour les précédentes, Science Saru rempile à la réalisation. Cela dit, les équipes enchaînent les projets en ce moment. Alors que les deux premières saisons de l'adaptation du manga de Yukinobu Tatsu se sont enchaînées en 2024 et 2025, le studio d'animation s'est aussi lancé dans la production de la série Sanda ainsi que d'une nouvelle adaptation de Ghost in the Shell. Ce qui a une influence directe sur le calendrier.

En effet, après l'annonce de la production de la saison 3 de DanDaDan dès septembre, certains s'attendaient à voir la suite arriver relativement vite. Or, patience sera de rigueur. En effet, les prochains épisodes viennent d'être confirmés non pas pour 2026, mais pour l'année 2027. Science Saru semble vouloir prendre le temps de mener tous ses projets comme il faut pour produire des séries de qualité sans surmener ses équipes. Une petite déception donc pour le public, mais pour le bien de tous.

D'ici là, cela vous laisse le temps de découvrir ou redécouvrir les deux premières saisons de DanDaDan. Tous les épisodes sont disponibles sur trois plateformes de SVOD : Netflix, ADN et Crunchyroll. Pour les adeptes de la VF, notez que celle-ci diffère entre service au N rouge et les deux plateformes spécialisées, la première proposant une version jugée plus édulcorée que les autres.

